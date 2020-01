DURAND, Azarie (André)



À Le Gardeur, le 10 janvier 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Azarie (André) Durand, époux de madame Simone Dugrenier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Yvon et Yves, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ses beaux-fils ainsi que nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 25 janvier 2020 de 10h à 12h et de 13h à 16h au Complexe funéraire Urgel Bourgie situé au 3955, chemin de la Côte-de-Liesse à Ville St-Laurent, Qc, H4N 1N6. Une cérémonie suivra à 16h en la chapelle du complexe funéraire.