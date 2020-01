BIGRAS, Jocelyn



À Laval, le 10 janvier 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Jocelyn Bigras, époux de Mme Ghislaine Fleurant.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Annie (Jean-François) et Isabelle (Jean), ses petits-enfants Emma, Zachary, Léa et Julien, ses soeurs, son frère, ses belles-soeurs, beaux-frères, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 22 janvier 2020 de 13h à 16h et de 18h à 20h au complexe funéraire:Un hommage à sa vie aura lieu ce même jour à 20h au salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Cité-de-la-Santé pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à l'Association pulmonaire du Québec serait apprécié en sa mémoire.