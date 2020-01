LEDUC, Arthur



M. Arthur Leduc est décédé le 30 décembre 2019 à l'âge de 82 ans. Il était l'époux de feu Louise Bélanger.Il laisse dans le deuil sa conjointe Rose-Aimée Woodbury; ses enfants: Suzanne, Jean, Daniel, Christian et Isabelle; ses 9 petits-enfants et ses 6 arrière-petits-enfants. Il laisse également son frère Jean-Louis ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousin(e)s, parents et ami(e)s.Le service religieux aura lieu le samedi 25 janvier 2020 à 14h en l'église Ste-Angélique située au 292, rue Papineau à Papineauville. La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 13h.peuvent être envoyés à: www.cfo.coop