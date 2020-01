HURDUC HARGHEL, Cristina



À St-Mathieu-de-Beloeil, le 14 janvier 2020, à l'âge de 60 ans, nous a quittés Madame Cristina Harghel, épouse de Monsieur Lucian Hurduc.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Alexandre et sa copine Cassandra, son frère Ion (Diane), son neveu Jean, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 2 février 2020 de 11h à 14h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 14h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de la Maison Victor-Gadbois pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Maison Victor-Gadbois serait apprécié en la mémoire de Cristina Harghel.