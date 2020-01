TURCOTTE, Laurent



De St-Rémi, le 8 janvier 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Laurent Turcotte, époux de feu Mme Pierrette Beaudin.Il laisse dans le deuil ses enfants Stéphane (Isabelle), Patrice et Marie-Josée, son frère et ses soeurs Liliane, feu Jeannine, feu Réjeanne, Louisette, Réal, feu Estelle et Suzanne, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraireST-RÉMI, J0L 2L0Tél : 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le vendredi 31 janvier de 17h à 21h et le samedi 1er février de 9h à 11h30 et de 12h30 à 14h, suivi des funérailles en l'église de St-Rémi.