LACHANCE, Francine

(née Farley)



À La Prairie, le 11 janvier 2020, à l'âge de 66 ans, est décédée Francine Farley Lachance.Elle était l'épouse de feu Jacques Lachance, la maman de Michel et Nancy, la mamilie de Félix et Nayla, ainsi que la fille de feu Georgette Dionne et de feu Marcel Farley.Outre ses enfants et petits-enfants, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs, Jean Farley (France Béland), Claire Farley, Reynald Farley (Danielle Schmidt), feu Robert Farley, Doris Farley, feu Ghislaine Farley (sa jumelle), Sylvie Farley (Florent Ste-Marie), Johanne Farley (Jean-Guy Raymond), ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, la famille Lachance, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Ses enfants tiennent à remercier le personnel des soins palliatifs du CHSLD Trèfle d'or pour les soins prodigués dans la compassion, la douceur et la dignité.La famille recevra les condoléances au salon funéraire180 RUE ST-PIERRESAINT-CONSTANTTél: 450-632-1515www.poissantetfils.cale dimanche 2 février 2020 de 9h à 12h. Une cérémonie et une réception suivront.