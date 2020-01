TASSÉ, Hélène



Le 1er janvier 2020, Mme Hélène Tassé est décédée à l'Hôpital Santa-Cabrini à Montréal, à l'âge de 87 ans au terme d'une existence marquée par de nombreux accomplissements.Enseignante dévouée durant près de 25 ans, Hélène aura donné le goût d'apprendre à des centaines d'enfants et, par la suite, elle a poursuivi sa carrière au service de la communauté en oeuvrant à la Chambre des Communes du Canada.Avec son esprit vif, son sens de l'humour et son éternel sourire elle a enrichi la vie de tous ceux qui ont eu la chance de la côtoyer.Hélène laisse dans le deuil sa soeur Emma et son frère Albert ainsi que ses nombreux neveux et nièces.La famille recevra les condoléances au:514-353-9199www.salonfunerairelfc.comle samedi 25 janvier à compter de 8h. Une liturgie de la Parole sera célébrée, sur place, à compter de 10h30 suivi d'un goûter en sa mémoire.