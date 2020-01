DUQUETTE, Jean-Noël



Jean-Noël est décédé en toute discrétion et dans la sérénité à la Maison de Soins Pallitiafs de Laval, le 12 janvier dernier.Il laisse dans le deuil Rachel Pilon, sa conjointe et ses enfants, ses filles Marie-Josée Duquette et Caroline Duquette ainsi que ses petits-enfants. Il laisse également son frère Pierre et sa soeur Denise.La famille recevra vos condoléances au:418 BOUL. LABELLEROSEMÈREle vendredi 31 janvier de 18h à 21h. Un hommage lui sera rendu au salon même à 20h30.Nous remerçions sincèrement Dr Lambert et le personnel médical de la Cité de la santé et de la Maison de Soins Palliatifs de Laval pour leur grande humanité.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison de Soins Palliatifs de Laval seraient appréciés.