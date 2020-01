TARDIF FORTIER, Clothilde



Samedi, le 11 janvier 2020, est décédée, à l'âge de 76 ans et 11 mois, Clothilde Fortier (Tardif), demeurant à Repentigny. Elle avait d'abord travaillé comme infirmière auxiliaire puis a été très connue dans le milieu de la Pastorale catéchétique des enfants du milieu scolaire de niveau primaire, puis ensuite en sacralisation des adultes en général. Née le 16 février 1943, elle était la fille de feu Éliane Dussault et feu Arthur Tardif (de St-Ferdinand d'Halifax) près de Thetford Mines.Elle laisse dans le deuil son époux Réjean Fortier, ses enfants: Anne (Daniel Collette) et leurs fils: Félix et Étienne, Marie-Andrée (Stéphane Gendron) et leurs enfants: Vannessa, Sébastien, Léa, Adam et Laurie, (ainsi que Vanessa et Joanny Brault et leurs enfants), Hélène et son fils Mathis, et Pierre; ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousin(e)s et de nombreux amis, (mouvement des Cursillo et des communautés chrétiennes de la région) et tout spécialement Marie-Claude Ferron (Bruno Oman) et leurs enfants Alexandre et Emmanuelle.Un merci spécial à Marcel Bircher pour l'accompagnement spirituel.La famille recevra vos condoléances le vendredi 24 janvier 2020 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 25 janvier 2020 de 10h à 14h au:Les funérailles auront lieu le samedi 25 janvier 2020 à 14h en l'église St-Paul-l'Ermite.