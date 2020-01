DENIS, Diane



Le 11 janvier 2020, à l'âge de 69 ans, est décédée Diane Denis, épouse de Normand Delinelle et fille de Marguerite Létourneau et de feu Albert Denis.Outre son époux et sa mère, elle laisse dans le deuil ses beaux-fils Martin et Normand Junior ainsi que leurs épouses et leurs enfants, ses frères et soeurs, Monique, Ginette, Yvon et Luc, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 25 janvier de 14h à 17h ainsi que de 19h à 21h à la :2125, NOTRE-DAME, LACHINE514-639-1511