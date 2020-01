LEBLANC, Bertha



Le 11 janvier 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Bertha Leblanc, épouse de feu René Kearney.Elle laisse dans le deuil ses fils, Robert (Louise) et Yves (Micheline, Valérie et Érick), ses petits-enfants, Véronique (Nicholas), Caroline (Maxime), Alexandre et Maude (Amaël). Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs, Raoul (Sergine), Raymond (Margot), Itha, Cécile, Céline (Roland) et Renelle, ses beaux-frères et belles-soeurs, Pierrette, Rose (Clément), Jacinthe (Gilles), Denise (Jacques), Roma, Gracienne (Bernard), Régine et Jeannine, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel: (450) 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 31 janvier 2020 de 19h à 21h ainsi que le samedi 1er février 2020 dès 10h. Une liturgie de la Parole suivra à 12h en la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-Sud.