DUBOIS, Raymond



À St-Eustache, le 14 janvier 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Raymond Dubois, époux de feu Marthe Dubé.Il laisse dans le deuil ses enfants Serge, Michel (Mélanie), Daniel (Lynda), Chantal et Lyne, ses petits-enfants Natacha, Sandra, Junior, Valérie, Gabriel, Alexandre, Vanessa, Danny, Marilyne et Yan, ses dix arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:146, RUE SAINT-LOUISST-EUSTACHE, QC J7R 1Y2Tél: 514-871-2020www.dignitequebec.comle dimanche 2 février 2020 de 14h00 à 17h00. Une cérémonie aura lieu le même jour à 16h30.