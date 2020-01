DUQUETTE (née Guindon)

Madeleine



À St-Eustache, le 3 janvier 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Madeleine Guindon, épouse de feu Jean-Baptiste Duquette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Gilles), Robert (Ghyslaine) et Alain (Ginette), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, son frère et ses soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:146, RUE SAINT-LOUISST-EUSTACHE, QC J7R 1Y2Tél: 514-871-2020www.dignitequebec.comle vendredi 24 janvier 2020 de 19h à 22h et samedi dès 10h.Les funérailles auront lieu le samedi 25 janvier 2020 à 11h en l'église St-Eustache et de là au cimetière du même endroit.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation du Manoir St-Eustache serait apprécié.