Ce qu’il faut savoir sur le micropuçage

Puisque le micropuçage des chats et des chiens de plus de six mois est maintenant obligatoire à Montréal depuis le 1er janvier 2020, voici quelques réponses à vos questions concernant le sujet.

Qu’est-ce que c’est une micropuce ?

Il s’agit d’une toute petite capsule contenant une puce informatique associée à un numéro d’identification unique qui identifie l’animal qui reçoit la micropuce. Le numéro est aussi associé aux coordonnées du propriétaire. Tout ceci se retrouve dans un registre. Attention, ce n’est pas un GPS qui sert à suivre un animal à la trace.

Comment ça fonctionne ?

La micropuce est injectée sous la peau de l’animal, entre ses épaules. Lorsque l’on passe un lecteur (scanneur) au-dessus, la micropuce est alors détectée (activée) et le scanneur indique le numéro d’identification de l’animal. Le propriétaire peut alors être contacté.

Quels sont les avantages ?

C’est la méthode d’identification de l’animal la plus sûre pour retrouver un animal qui a fugué ou qui s’est perdu. Contrairement à un collier, qui peut facilement être détaché, ou une médaille, qui s’efface au fil du temps, la micropuce reste sous la peau de façon permanente. Elle peut donc sauver la vie de l’animal, car on sait pertinemment que les fourrières et les refuges qui gardent les animaux considérés errants ne le feront que pour quelques jours. Ensuite, ils peuvent être euthanasiés.

Où dois-je aller pour obtenir une micropuce ?

Puisque procéder à l’injection de la micropuce est un acte vétérinaire, on peut facilement obtenir ce service auprès d’un établissement vétérinaire ou, encore, via le service animalier de votre municipalité.

Combien ça coûte ?

Le coût varie généralement entre 30 et 80 $ avant taxes et il inclut les frais d’enregistrement dans le registre.

Est-ce l’injection est douloureuse ?

La capsule n’est pas plus grosse qu’un grain de riz ! Lors de l’injection, l’animal pourra ressentir un léger inconfort, mais sans plus. Plusieurs animaux ne réagissent même pas. Par ailleurs, il est de bon goût de procéder à une analgésie locale avant l’injection.

Est-ce que c’est dangereux ?

La micropuce est stérilisée et composée de matériaux biologiquement inertes. Donc, elle reste très sécuritaire pour l’animal. Les effets secondaires sont vraiment très rares. La majorité du temps, il s’agissait de la migration de la micropuce (elle se déplace sous la peau). Pour le reste, on a surtout noté des malfonctionnements et des pertes de poils. Encore plus rarement, des cas d’enflure et d’infection.

Pourquoi est-ce important de tenir son dossier à jour ?

C’est bien beau de « scanner » un animal errant, mais si les informations du propriétaire ne sont pas à jour dans les registres, personne ne pourra jamais le retracer. Ainsi donc, si vous déménagez, assurez-vous de mettre à jour toutes les informations pertinentes sur le site internet approprié.