BERTRAND, François



À St-Eustache, le 16 janvier 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé M. François Bertrand, époux de feu Mme Lily Larocque. Il laisse dans le deuil son fils Christian (Céline) et son petit-fils David (Rebecca), son frère René ainsi que ses neveux et nièces, parents, voisins et amis.La famille recevra les condoléances au:146, RUE SAINT-LOUISST-EUSTACHE, QC J7R 1Y2Tél: 514-871-2020www.dignitequebec.comle lundi 20 janvier de 14h à 17h et 19h à 21h, mardi dès 9h.Les funérailles auront lieu le mardi 21 janvier à 11h en l'église St-Eustache.