Critic’s Choice Awards: top 12 à retenir

Motifs audacieux, coupes singulières, créations allègrement agrémentées, matières novatrices et couleurs inhabituelles sur le tapis « bleu », les Critic’s Choice Awards semblent avoir été l’occasion pour les stars de sortir des sentiers battus en route vers les Oscars dans quelques semaines. À voir si elles poursuivront leur élan aux Screen Guild Awards demain. Voici un survol de 12 silhouettes à retenir.

Photo AFP

Sourire contagieux, pendants d’oreilles « grand soir » David Webb et robe Fendi couture tout en légèreté, dont le motif de mosaïque s’inspire des planchers en marbre romain, Cynthia Erivo était la belle de la soirée.

Photo AFP

Les adeptes d’histoire de la mode se souviendront des robes du soir Yves Saint Laurent au corsage en métal moulé de Claude Lalanne (circa 1969), que Tom Ford revisite avec brio ici en fuchsia pour Zendaya Coleman, la guerrière à la crinière tressée.

Photo WENN

Les robes Miu Miu sont parfois hasardeuses, mais cette création plissée vert menthe, marquée d’un ruban noir et rehaussée d’une guirlande de perles et de cristaux, jongle pour Lucy Hale le mix d’élégance et de bling.

Photo WENN

Saoirse Ronan casse la silhouette tapisserie pudique d’Erdem en l’agençant à des bijoux roses, à une manucure jaune et une mise en beauté classique.

Photo AFP

Lupita Nyong’o, glissée dans une robe Michael Kors Collection, est un porte-étendard convaincant du marron, agrémenté de bijoux or et de diamants de Pomellato, comme tenue de soirée, tout en soulignant la touche de cuir.

Photo WENN

On ne peut nier que Laura Dern réussit avec brio les silhouettes, et cela semble se faire sans effort, mêlant ici une coiffure « journée à la plage » à des pendants d’oreilles Messika Paris et une robe orange Emilia Wickstead, au corsage aux lignes athlétiques.

Photo WENN

En habillant son décolleté d’un collier Messika Paris et l’encadrant d’une veste « masculine », Charlize Theron fait rimer le terme fraîcheur avec sa robe scintillante Celine.

Photo WENN

Enchaînant habituellement les créations taillées près du corps, Nicole Kidman surprend joyeusement en virevoltant dans cette robe aux jupons superposés signée Armani Privé.

Photo AFP

En optant pour une robe Julien Macdonald transparente qui ne dévoile pas tout, Kate Beckinsale adopte à son tour le courant des foulards-traînes et se transforme en une créature marine sophistiquée.

Photo WENN

À la recherche d’une belle robe qui ne fera pas de vagues, mais qui fera tourner les têtes (pour les bonnes raisons), cet exemple de Jennifer Lopez peut-être utile et inspirant. Celle-ci est vêtue ici d’une création Georges Hobeika.

Photo WENN

Vêtue de cette robe Antonio Berardi, illuminée de boucles d’oreilles David Webb, Christine Baranski rejoint les grandes sophistiquées du septième art : Helen Mirren, Jane Fonda, Judy Dench, etc.

Photo AFP

Anne Hathaway souhaitait marquer son retour façon Cléopâtre contemporaine, accessoirisant sa robe Atelier Versace d’une asymétrie de bijoux Messika Paris. Pari remporté !