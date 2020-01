LE BLANC, Lucienne



À Laval, le 28 décembre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée Lucienne Le Blanc, fille de feu Auguste et de feu Brigitte Loubert.Elle était la soeur de: feu Daniel (Jeannette Savoie), feu Germaine, feu Marie, feu René (feu Louise Drolet), et feu Margot (feu Joseph Membride). Elle laisse également ses neveux et nièces, autres parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en sa mémoire à la Fondation des maladies du coeur ou Diabète Québec.La famille vous accueillera au salon funéraire :le samedi 25 janvier 2020 de 10 h à 11 h, suivi du service religieux qui sera célébré 11 h 30 en l'église Saint-Sylvain, 750, boulevard Saint-Sylvain, à Laval. L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure au cimetière des Saints-Anges de Sorel.