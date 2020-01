LAROSE, Réjeanne (née Hétu)



Au C.H. Pierre Le Gardeur, le 14 janvier 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Réjeanne Hétu, épouse de feu Lionel Larose.Elle laisse dans le deuil ses filles feu Lucie (Denis) et Marie, ses petits-enfants Catherine (Yannick), Simon et Jean-Charles, ses arrière-petits-enfants Alexis, Anaïs et William, son frère Ovide, ses belles-soeurs Claire et Louisette ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 25 janvier de 14h à 17h30. Les funérailles suivront à 17h30 en la chapelle du complexe funéraireLa famille tient à remercier le personnel du C.H. Pierre Le Gardeur pour leurs bons soins.Des dons à la Fondation Santé Sud Lanaudière seraient appréciés.