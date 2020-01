Le 1er janvier dernier marquait le 10e anniversaire du décès de Lhasa de Sela. Pour l’occasion, l’équipe du spectacle Danse Lhasa Danse, qui avait été créé en 2011, a décidé de repartir en tournée. « On va faire résonner l’œuvre de Lhasa de Sela à nouveau », dit le directeur artistique et concepteur Pierre-Paul Savoie.

Pierre-Paul Savoie ne connaissait pas personnellement Lhasa de Sela. Mais quand il a appris le décès de l’artiste américaine, qui vivait à Montréal, le chorégraphe et metteur en scène a voulu se plonger dans son œuvre. « Lhasa, pour moi, c’est une amitié posthume. [...] J’ai découvert qu’elle était comme une vieille âme pour moi, dit-il. Elle avait une volonté de transmettre la profondeur de son âme. »

En 2011, Pierre-Paul Savoie mettait sur pied une première mouture du spectacle de danse et chanson Danse Lhasa Danse. « Ça ne devait être que pour un soir. Mais il y avait eu tellement de demandes après ça qu’on avait tourné pendant trois ans. »

À la fin du projet, en 2014, toute l’équipe s’était dit qu’il fallait répéter l’expérience un jour. Le dixième anniversaire du départ de la chanteuse était le moment tout désigné.

« On a presque toute la même équipe qu’au départ, dit le concepteur. Mais cette fois-ci, on revisite le spectacle. On a tous mûri. Il y a six nouvelles chorégraphies et trois nouvelles chansons. »

Multidisciplinaire

Danse Lhasa Danse comptera 16 artis-tes et reprendra 21 chansons de Lhasa de Sela. Pourquoi mêler la danse et la chanson dans le spectacle ? « Parce que Lhasa elle-même était une artiste multidisciplinaire », répond Pierre-Paul Savoie.

Bïa, Alexandre Désilets, Geneviève Toupin et Karen Young seront les chanteurs. Betty Bonifassi participera aussi comme artiste invitée. « Pour le choix des interprètes, j’ai travaillé avec Coup de cœur francophone, qui agit comme coproducteur du spectacle avec PPS Danse. »

Sept spectacles sont au calendrier de cette tournée hivernale. Mais Pierre-Paul Savoie mentionne déjà que « la route n’est pas terminée ». « Il y a plein d’endroits où l’on pourrait aller. J’ai comme principe de faire le spectacle en premier. On travaillera la diffusion par la suite. »

► La tournée Danse Lhasa Danse – Une ode à la vie se tiendra du 17 janvier au 27 février, dont un concert au Théâtre Maisonneuve, le 6 février. Pour toutes les dates : ppsdanse.com .