La maison de la semaine: blottie dans un boisé

Ce reportage a été réalisé avec la collaboration du courtier Richard Laturaze de Re/Max 1er Choix Inc. R.L. Pour en connaître davantage sur cette propriété, cliquez ici.

Cette maison du secteur nord de Charlesbourg côtoie la nature non loin de la ville, là où l’autoroute et les commerces utiles au quotidien sont aussi accessibles que les activités de plein air. Son architecture inspirée des maisons québécoises d’antan se marie au style et aux commodités modernes pour créer un milieu de vie chaleureux et agréable, tourné vers un boisé.

Photos Courtoisie Beauportrait.com

Suggérée par le courtier Richard Laturaze de Re/Max 1er Choix, notre maison de la semaine, rue du Calvados, tire profit de son environnement. Non seulement sa grande cour boisée offrira-t-elle un superbe terrain de jeu aux futurs propriétaires, avec ses arbres matures, sa flore abondante, ses oiseaux et ses parfums naturels, mais son décor grandiose et son ambiance apaisante les accompagneront même à l’intérieur de la maison.

Photos Courtoisie Beauportrait.com

Aire ouverte sur la nature

Un plancher en merisier, un piano, des murs teintés d’un blanc naturel, un foyer trois faces au gaz vêtu de brique, des fenêtres dévoilant le boisé voisin... Voici ce que l’on aperçoit en entrant dans cette lumineuse demeure dont la construction est d'une qualité irréprochable.

Photos Courtoisie Beauportrait.com

Le rez-de-chaussée se compose d’une vaste pièce ouverte où l’on célèbre les beautés naturelles qui nous entourent et le plaisir d’en profiter dans le confort et la chaleur d’une invitante maisonnée. On y retrouve des fauteuils bien dodus pour se reposer à la lueur du foyer en regardant les étoiles à travers les fenêtres dénudées, une spacieuse salle à manger bordée de fenêtres pour partager un repas ou planifier une future escapade en plein air en présence des arbres voisins, et amplement d’espace pour festoyer, chanter ou danser au son du piano.

Photos Courtoisie Beauportrait.com

La cuisine réserve un petit coin gourmand, aménagé autour d’un comptoir en granit noir où l’on prend le temps de déguster un bon café ou de siroter un apéro en jasant, comme si on s’arrêtait dans un bistro français.

Photos Courtoisie Beauportrait.com

Au moment de préparer les repas, les nombreuses portes d’armoire en bois s’ouvrent et se referment avec douceur, le long comptoir en granit se garnit de victuailles, puis l’évier sous-plan est sollicité, tout comme les électroménagers disposés de façon à simplifier la vie en cuisine. Puis, tout au bout de la cuisine, au-dessus d’une tablette, un miroir rappelle le passe-plat d’un bistro et permet de continuellement admirer le décor extérieur qui s'y reflète.

Dormir au sommet des arbres

À l’étage, un boudoir ouvert permet de réaliser différents projets: pièce de lecture, aire de repos de type spa, atelier de dessin, etc. Deux chambres voisinent avec cet espace. La première en façade, destinée à un enfant ou pouvant servir de bureau, la deuxième du côté du boisé, donnant l'impression d'être aménagée à la cime des arbres. Dans cette immense pièce possédant une très vaste garde-robe, on se réveille en même temps que le soleil, bercé par le chant des oiseaux.

Photos Courtoisie Beauportrait.com

Photos Courtoisie Beauportrait.com

Les couleurs de l’apaisante salle de bain principale (salle d’eau au rez-de-chaussée), qui comporte une baignoire à remous et une vaste douche en verre et en céramique, rappellent le bleu des cascades d’eau et le gris des galets de rivière. Voilà l’ambiance parfaite pour la détente!

Photos Courtoisie Beauportrait.com

Non loin, la salle de lavage, cachée derrière deux portes, donne accès au grenier par une trappe. Difficile d’y monter pour l’instant, mais une entrée extérieure permettrait de s’y rendre et d’y aménager une pièce supplémentaire. L’étage permet également de rejoindre la terrasse située au-dessus de l’abri d’auto, qui se transforme en agréable refuge pendant la belle saison.

Photos Courtoisie Beauportrait.com

Les amateurs d’escapades en plein air et de sports apprécieront le sous-sol et son entrée indépendante qui donne sur la cour. C'est l’endroit idéal pour ranger l’équipement de camping, les vélos et les canots, pour remiser le mobilier de jardin pendant l’hiver, etc. Complètement ouvert, cet espace pourrait également être converti en salle familiale ou d’entraînement.