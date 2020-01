La soif de l’absolu

Après avoir été présentée dans le cadre du Festival TransAmériques (FTA), voilà que la pièce Soifs matériaux est reprise à l’Espace GO. Ce sont vingt acteurs et six musiciens qui seront sur les planches dans cette saga contemporaine, dont la tête d’affiche Anne-Marie Cadieux, pour porter la parole de l’auteure Marie-Claire Blais et véhiculer des valeurs de compassion tout en démontrant une très grande soif de vivre.

Anne-Marie Cadieux, qui à l’instar de 20 comédiens dont Dominique Quesnel, Christiane Pasquier et Emmanuel Schwartz était de la distribution de Soifs matériaux présentée au FTA en juin dernier, s’apprête à reprendre son rôle dans cette saga théâtrale qui s’étend sur presque quatre heures.

« C’est la soif d’amour, de justice et la soif de vivre », lance la comédienne Anne-Marie Cadieux.

La pièce est tirée de l’œuvre de Marie-Claire Blais qui a écrit son roman Soifs en 1995 et qui a ensuite fait paraître dix romans également intitulés Soifs, qui cumulent 200 personnages provenant de divers milieux sociaux, mais dont l’histoire est campée aux États-Unis. « Cette histoire est un portrait de l’Amérique », souligne Anne-Marie Cadieux qui ajoute que le metteur en scène, Denis Marleau, a signé l’adaptation de cette pièce tirée principalement du premier roman tout en pigeant dans les romans subséquents de la saga, dont Des chants pour Angel et Une réunion près de la mer qui conclut le cycle Soifs en 2018.

Un gros défi

Pour Anne-Marie Cadieux, chaque pièce représente un défi et aujourd’hui encore elle a le trac, et ce, même si elle a pris part à une quarantaine de pièces dans sa carrière. Elle qui a notamment joué en solo à l’Espace Go en 2014 dans la pièce Molly Bloom aime tout autant jouer en équipe.

« J’aime beaucoup l’esprit de troupe et de camaraderie qui s’installe, et c’est fantastique de participer à une pièce d’une aussi grande envergure », clame la tête d’affiche, que l’on a vue dans d’autres imposantes distributions, dont Tartuffe au TNM en 2016 et La divine illusion sur cette même scène en 2015.

Même si cela représente un défi de trouver le souffle pour une aussi longue pièce, la difficulté est ailleurs.

« Le véritable défi se trouve dans la langue de Marie-Claire Blais qui est très riche, mais aussi très exigeante avec très peu de ponctuation et sans paragraphes », précise Anne-Marie Cadieux, qui a engagé la jeune Alice Coallier-Dorval, qui fait aussi partie de la distribution, pour l’aider à apprendre son texte.

Trois jours de fête

L’histoire campée à Key West, en Floride, transporte les spectateurs lors d’une fête de trois jours et trois nuits entre famille et amis. Mais à travers les célébrations apparaîtront les tourments quand diverses atrocités évoquées viendront meubler l’espace, dont la violence faite aux femmes, les tensions raciales, la dévastation des guerres, la réalité des enfants soldats, les tueries de masse et la problématique des migrants. « Chaque personnage a des préoccupations différentes », fait remarquer l’actrice.

La pièce, qui se veut un ensemble de monologues où tous sont liés les uns aux autres, fait en sorte que les vingt comédiens sont pratiquement tous ensemble sur scène accompagnés des six musiciens, dont un quatuor.

« C’est une expérience théâtrale très visuelle avec beaucoup de projections et de musique », conclut la comédienne.

Toujours aussi amoureuse du théâtre, on retrouvera Anne-Marie Cadieux à l’Usine C dans la pièce de Philippe Boutin et d’Étienne Lepage The Rise of the BlingBling en avril prochain. On pourra aussi la suivre au petit écran dans la nouvelle série La Maison-Bleue diffusée au printemps prochain, dans le rôle de la première dame du Québec.

Soifs matériaux