Fugueuse la suite: la transformation de Kevin Ranély en petit truand

Kevin Ranély s’est investi comme jamais pour se glisser dans la peau de Karim, ce petit truand aux grandes ambitions qui n’a peur de rien, dans Fugueuse la suite. Il a quitté son corps pour aller dans celui de ce personnage.

Karim est un vendeur de drogue qui fait la loi dans un parc du centre-ville de Montréal. Il est le pimp de la jeune Atikamekw Daisy et il idolâtre Carlo.

«Je voulais sortir des sentiers battus et faire quelque chose qui n’avait jamais été vu à l’écran. J’étais prêt pour un rôle comme ça», a lancé l’acteur de 26 ans, lors d’un entretien.

Kevin Ranély ne s’est inspiré de personne. Il a bâti son personnage.

Il éteignait les lumières dans son salon et il mettait du rap très trash et sombre afin de créer une ambiance.

«Ça me permettait d’aller chercher et de vivre les émotions de Karim. J’essayais d’aller puiser la haine en moi et aller chercher cet acharnement à vouloir réussir dans le monde du crime. Je me réveillais le matin et Kevin n’était plus là. C’est Karim qui avait pris sa place. J’ai quitté mon corps et je suis devenu Karim», a-t-il relaté.

Le jeune acteur a inventé une vie à cet individu, qui souhaite devenir comme Carlo.

«Son ambition est de devenir le king de la ville. Il veut être le boss et le patron. Il veut vraiment beaucoup. Je lui ai imaginé une vie où il n’a pas eu de parents ou avait été abandonné très jeune. J’imaginais les pires scénarios. C’est un gars, on le voit, qui n’a pas eu un parcours très facile. J’allais très loin dans ma tête. Je me suis beaucoup investi émotionnellement durant les trois mois de tournage», a-t-il soutenu.

Astres alignés

Kevin Ranély avait suivi la première saison de Fugueuse. Il était loin de se douter qu’il se retrouverait, un jour, dans cet univers. D’autant que la série était destinée à une seule saison.

«Tous les gens de mon entourage m’ont dit qu’ils m’imaginaient là-dedans, lors de la première saison. On me voyait dans la peau de Damien ou dans un autre rôle. Lorsque la deuxième saison a été annoncée, on m’a conseillé de contacter mon agent pour aller passer des auditions. C’est ce que j’avais l’intention de faire, mais il avait déjà reçu une proposition d’audition pour moi», a-t-il confié.

Kevin Ranély exerce le métier d’acteur depuis l’âge de 19 ans. On l’a vu dans des publicités et dans les séries télé 30 Vies, l’Auberge du chien noir, Toute la vérité, Un sur 2, L’heure bleue et dans la deuxième saison de Plan B.

C’est dans les deux saisons de la série jeunesse Le Club des doigts croisés, alors qu’il était adolescent, qu’il a appris son métier.

«J’ai participé à 120 jours de tournage. C’est ce qui m’a vraiment formé en tant que comédien. Oui, il y a le jeu, mais j’ai dû aussi apprendre des piles de quatre pieds de haut de textes en deux semaines. C’était mon premier gros rôle et un énorme plateau. Je n’ai eu aucune difficulté par la suite lorsque je me suis retrouvé sur d’autres plateaux de tournage», a-t-il précisé.

Kevin Ranély avait un bon feeling après avoir joué deux scènes durant les auditions, dont une où il devait mettre en valeur le côté méchant de son personnage et jusqu’où il pouvait aller.

«Il y a eu ensuite un silence d’un mois et demi. Un lundi matin, j’étais chez ma mère et je lui ai dit que si je n’avais pas de nouvelles dans la journée, c’était pour ne pas fonctionner. Une heure plus tard, mon agent me contactait pour me dire que j’avais le rôle», a-t-il dit.

Se faire connaître

L’acteur croit que ce rôle va avoir un effet de propulsion sur sa carrière.

«J’ai fait plusieurs petits contrats, je suis connu dans le milieu des auditions, mais le public, lui, ne me connaissait pas. Ce rôle va me permettre de me faire connaître. Ça va me permettre d’avoir plus de visibilité», a fait savoir l’acteur, qui est copropriétaire de l’entreprise familiale Olive Pressée, spécialisée dans les huiles d’olive et balsamique en vrac, et avec un concept zéro déchet.

Il vient d’ailleurs tout juste de passer une audition pour un rôle dans un projet qui ne peut être divulgué.

► Fugueuse la suite est présenté les lundis à 21 h sur les ondes de TVA.