Le Barceló Maya Riviera: un écrin moderne réservé aux adultes

Ce nouveau tout inclus se hisse au rang des luxueux cinq étoiles de Riviera Maya. Ouvert depuis décembre, il s’agit du sixième hôtel du Barceló Maya Grand Resort, rien de moins. Avec ses installations haut de gamme, il saura plaire à une clientèle adulte raffinée, y séjournant en couple, en lune de miel, entre amis, en famille, en voyage d’affaires.

UN DESIGN ULTRA CONTEMPORAIN

Il suffit de passer les portes du lobby pour constater l’esthétique sophistiquée, au goût très actuel, qui règne sur les lieux : teintes neutres, lignes droites et mobilier minimaliste de type scandinave. Les touches de bois naturel, les grandes baies vitrées qui donnent sur la mer turquoise, un ciel bleu et des palmiers plantureux nous rappellent qu’on est bien dans les Caraïbes !

Située en bordure de la plage Playa Azul sur 2 km, au cœur de Riviera Maya, cette propriété se veut à la fine pointe du design et de la technologie — les clients peuvent ouvrir leur porte avec une application sur leur téléphone — tout en respectant la culture des lieux. La décoration est marquée, entre autres, par une forte présence artistique. Le lobby est orné d’un impressionnant tableau d’une artiste mexicaine reconnue, Julie Sasson, qui vit à Mexico. Les salles communes et chaque chambre arborent une parcelle de ce tableau, une touche artistique qui donne beaucoup de chaleur et de cachet à cette propriété.

LES CHAMBRES : KING OU DOUBLE

Photo courtoisie

L’hôtel abrite 850 chambres (Junior Suite ou Suite) dont plus de la moitié ont vue sur l’océan et 110 d’entre elles ont des accès directs à une piscine. Elles sont toutes dotées d’un bain à remous, dans la chambre ou sur la terrasse, et toutes ont un lit California King (84 pouces) qui, une fois séparé, donne deux lits de 54 pouces. Ce qui fait un très grand lit pour deux ou deux lits indépendants quand on en fait la demande à la réservation.

UNE DESTINATION EN SOI

Photo courtoisie

Un autre avantage de ce centre de villégiature grand luxe est que les vacanciers peuvent passer d’un hôtel à l’autre en empruntant le chemin pavé en bordure de plage et profiter des installations (bars et restaurants) des cinq autres hôtels, mais pas l’inverse, ce qui garantit une certaine intimité pour les clients.

Évidemment, ils ont accès au centre commercial Maya Mall où se trouvent des restaurants, boutiques, bars, un casino, une maison hantée et un petit marché d’artisanat mexicain.

Photo courtoisie

Le U-Spa est un incontournable, et malgré sa grandeur sur 4000 pieds carrés, on y trouve la quiétude souhaitée et des installations de qualité : circuits d’hydrothérapie, saunas, une superbe piscine ainsi qu’un gym impressionnant et des plus complet.

Les amateurs d’adrénaline et de sensations fortes seront servis par les activités du tout nouveau Parc Ventura Fly & Ride.

Photo courtoisie

Divisé en deux zones, on y retrouve du côté des activités aériennes : sept tyroliennes dont une qui atterrit dans l’eau, le Tarzania, un mélange de tyrolienne et de montagne russe sur un rail de 380 mètres, le Plane Coaster, une montagne russe à 30 mètres de haut, Parachute Landing, de la chute libre d’une hauteur de près de 11 mètres, le Bungee Swing, une balançoire géante et un parcours de cordes en hauteur. Du coté de Ventura Ride, on parle de GO karts sur une piste de plus de 365 mètres de courbes et de virages, et de Quad Cycle, un parcours en circuit fermé sur une piste sinueuse à bord de véhicules à quatre roues motrices.

DES INSTALLATIONS HIGH-TECH

En mai prochain ouvrira, attenant à l’hôtel, le Barceló Maya Arena, un vaste centre de convention polyvalent pouvant accueillir jusqu’à 7000 personnes, pour des réunions, événements, expositions, galas, conférences, et il sera le plus grand de tout Riviera Maya. Les couples y trouveront aussi leur bonheur avec des salles de banquet, des forfaits mariage, un magnifique belvédère et une terrasse de 3400 pieds carrés proche de la piscine infinie.

Les plus

L’établissement assure l’option d’avoir sur demande deux lits séparés dans la chambre, ce qui n’est pas toujours possible quand les hôtels sont pleins à craquer et que l’on se retrouve avec un lit queen alors qu’on voyage entre amis ! Donc, pas de mauvaise surprise de ce côté-là.

L’idée d’avoir accès aux installations des autres hôtels, ce que la chaîne a baptisé Stay at One, Play at Six, offre la possibilité de changer de décor, de buffet, de restaurant chaque jour. Les vacanciers qui craignent une nourriture redondante seront servis.

Les moins

Cet hôtel mise sur les couples, voire les mariages et les lunes de miel, et le tourisme d’affaires avec le nouveau mégacentre de convention. Comment ces deux clientèles aux besoins très différents cohabiteront-elles sous le même toit ? Ça reste à suivre !

On y trouve

Lits doubles ou options « Super King » pour toutes les chambres

Cinq restaurants, dont quatre offrent des spécialités à la carte avec un large éventail de cuisines : mexicaine (avec un bar Tacoyaki), gastronomie française, italienne et japonaise (avec 10 tables Tepanyaki et une table Robatayaki pour la cuisson au coin du feu). Le cinquième est un buffet.

Cinq bars

Quatre piscines

Une discothèque

Un bowling

Un court de tennis

À savoir