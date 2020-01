L’amour est dans le pré: Marie-Ève Janvier n'a plus «le sentiment d’imposteur»

En parallèle à une carrière de chanteuse qui n’est certainement pas terminée, assure-t-elle, Marie-Ève Janvier a mis quelques années à accepter qu’elle avait sa place comme animatrice, tant à la télé qu’à la radio. «Aujourd’hui, le sentiment d’imposteur a disparu», confie celle qui a remporté un premier Gémeaux l’automne dernier pour L’amour est dans le pré.

«Ce trophée-là a été une des plus belles tapes dans le dos que j’ai reçues de l’industrie de toute ma carrière, soutient la pétillante animatrice à l’autre bout du fil. Il est dans mon bureau, à côté d’un Félix pour un spectacle de Don Juan. Je n’en reviens pas encore que l’industrie me dise que j’ai ma place dans la gang.»

La populaire téléréalité agricole L’amour est dans le pré a d’ailleurs repris du service le jeudi à 20 h à V pour la 8e année.

Son animatrice, qui entame chaque saison avec «l’excitation d’une enfant qui en est à son premier jour d’école», se défend de ne pas être tombée dans une zone de confort, même après autant d’années.

«Ce qui est différent aujourd’hui, c’est que cette voix d’imposteur n’est plus là. Je me donne le droit de faire ce que j’ai envie de faire. Ça doit être ça, vieillir, je pense», dit-elle.

La magie opère encore

Après avoir formé 10 couples qui ont eu 22 bébés, L’amour est dans le pré connaîtra une autre saison riche en rebondissements. «Oui, il y a aura un ou des couples solides encore cette année, confirme-t-elle sans en dévoiler davantage. Et l’amour arrive très tôt dans l’aventure.»

Parmi les moments les plus touchants, elle mentionne le speed dating avec Nicolas, l’agriculteur le plus âgé, à 57 ans, de toutes les saisons.

«Enfin. Après huit ans, on l’attendait vraiment, ce gars-là dans la cinquantaine», laisse tomber Marie-Ève Janvier.

Elle avoue que sur le plateau, tout le monde avait la larme à l’œil lors de son discours au speed dating, alors que le père de cinq enfants rencontrait des femmes de 52 à 59 ans.

«C’était tellement touchant d’entendre ces gens-là se dire avec honnêteté qu’ils ne sont pas là pour jouer une game et qu’ils ont le droit, dans la cinquantaine, de retomber en amour, relate-t-elle. Ça me fascine encore de voir comment l’être humain est capable de cliquer avec quelqu’un et choisir la bonne personne.»

«La scène me manque»

Même si elle est aussi occupée par une carrière à la radio qui a pris de l’ampleur depuis trois ans – elle est animatrice à Rythme FM – Marie-Ève Janvier ne cache pas qu’elle s’ennuie parfois de monter sur scène.

«Faire de la tournée, c’est un désir qui est tout le temps là. En mai et juin dernier, j’avais comblé ça avec Forever Gentleman. Ça m’avait tellement fait du bien! Un jour, c’est sûr que je vais repartir en tournée. Pour l’instant, j’adore ma routine avec ma petite fille de trois ans et demi. Mon chum et moi, on n’a vraiment pas fermé le dossier de refaire de la scène ensemble.»

La téléréalité L’amour est dans le pré est diffusée les jeudis, à 20 h, à V.