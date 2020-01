Le siège social du Cirque du Soleil est «ici pour rester»

Deux mois à peine après avoir licencié 53 personnes à son siège social, le Cirque du Soleil a voulu se faire rassurant sur l’avenir de la multinationale au Québec.

« C’est sûr qu’on ne vide pas le siège social. Le siège social est ici pour rester. Je ne vois aucune situation où il déménage de Montréal. Aucune », a indiqué au Journal Mitch Garber, président du conseil d’administration du Cirque du Soleil, au sortir d’une rencontre privée avec le premier ministre du Québec, François Legault, mercredi.

Le mois dernier, Le Journal a révélé que le Cirque du Soleil avait remercié une cinquantaine d’employés sur ses 1500 à Montréal en novembre en raison d’une baisse anticipée de la cadence de la production de spectacles.

Quand on a demandé au numéro 1 du cirque si les 53 postes supprimés pouvaient laisser présager une nouvelle vague de mises à pied à ses quartiers généraux, Mitch Garber s’est montré optimiste quant à l’avenir de la compagnie en sol québécois.

« Je ne peux pas parler du futur, mais je peux vous dire que le Cirque du Soleil va rester une compagnie basée ici au Québec », a répondu l’ex-dragon du tac au tac.

M. Garber a souligné que le cirque a du pain sur la planche, ce qui est une bonne nouvelle pour l’entreprise du quartier Saint-Michel. « On est en production d’un nouveau spectacle. On vient de lancer un nouveau spectacle à Las Vegas. On a lancé Axel sur glace à Montréal », a-t-il poursuivi.

En plus de ses mégaproductions mondialement connues comme Alegria, le Cirque du Soleil a développé ces dernières années un créneau qui met en valeur les artistes québécois comme Beau Dommage ou encore Les Colocs.

En 2018, le Cirque s’est payé l’américaine VStar Entertainment Group, qui possède les droits de spectacle de l’émission pour enfants Pat Patrouille, ce qui devrait lui permettre de faire son entrée dans le marché lucratif des spectacles pour tout-petits.

Mercredi, Mitch Garber n’a pas voulu évoquer les soucis du fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, arrêté pour culture de cannabis en Polynésie française en novembre dernier.

« Guy, c’est un très très bon ami. C’est quand même un actionnaire important du Cirque du Soleil encore. Il y a encore son input. Quand il y a un spectacle, il vient nous voir pour donner ses commentaires avant que ce soit final », s’est-il contenté de dire à ce sujet.

Investissements étrangers

Lors de sa rencontre d’une heure avec le premier ministre du Québec, Mitch Garber a discuté des changements de structure d’Investissement Québec (IQ), une question qui l’intéresse à titre de président d’Investir au Canada, un organisme fédéral qui a pour mission d’attirer les capitaux étrangers ici.

L’homme d’affaires a aussi discuté d’intelligence artificielle avec François Legault, notamment des liens que le Québec pourrait tisser avec Israël, un champion mondial en la matière.

« Israël est très fort en techno, en capital de risque, en intelligence artificielle. Est-ce que l’on peut avoir plus d’ententes entre les compagnies israéliennes et les compagnies québécoises ? » s’est-il demandé en hochant de la tête pour faire signe que oui.

Le Groupe Cirque du Soleil compte 4800 artistes et employés à travers le monde, dont 1500 au siège social de Montréal. En plus du cirque, le Groupe Cirque du Soleil possède Blue Man Group, 4U2C, Outbox et VStar Entertainment.