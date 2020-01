L’école engluée dans ses lobbys

Une autre semaine où le ministre de l’Éducation a l’air de se retrouver seul au combat à pousser sur des réformes dont personne ne veut. Vu de l’extérieur, vous êtes en droit de penser que Jean-François Roberge se lance dans des batailles à la Don Quichotte.

Pourtant, ce ministre de l’Éducation, tout comme son prédécesseur libéral Sébastien Proulx, a décidé de prendre le taureau par les cornes et de faire bouger les choses. Réforme des commissions scolaires, maternelles 4 ans, cours Éthique et culture religieuse, les récréations obligatoires, certains diront que le ministre de l’Éducation veut trop en faire.

Ce qui me frappe surtout à la fin de cette semaine où le ministre Roberge s’est débattu pour avancer son projet de loi 40, c’est l’ampleur des oppositions. Difficile d’être surpris, en éducation les choses se passent toujours comme cela.

Lorsqu’un changement est proposé, deux types de forces s’activent :

– des forces de résistance au changement inhérentes à un gros système où plusieurs ont créé leur zone de confort ;

– d’autres forces qui tirent la couverte de leur bord en se disant qu’une période de changement constitue un moment privilégié pour s’arracher un avantage.

Quels lobbys ?

Quelles sont ces forces de lobbying ? Il me faudrait tout le Journal. Les commissions scolaires qui se sont constitué une « Fédération des commissions scolaires » pour se défendre. Les CPE, leurs syndicats et leurs alliés qui ne veulent pas perdre de clientèle au profit des maternelles.

Les syndicats, nombreux, puissants et omniprésents en éducation jouissent d’un pouvoir double. D’abord, les organisations syndicales font entendre une voix forte dans tous les débats et s’opposent généralement aux réformes. Mais à cela, il faut additionner le poids de la convention collective dont la litanie d’articles vient infléchir largement le fonctionnement du système scolaire.

On l’oublie parfois, mais la convention collective ne se limite pas aux salaires et aux vacances. Elle interdit certaines pratiques et en oblige d’autres. Qui devrait enseigner aux classes difficiles ? Réponse logique : des enseignants qui ont du métier, de l’expérience. Réponse de convention collective : ceux qui ont l’ancienneté choisiront en premier, les classes difficiles échoueront aux nouveaux.

L’élève au cœur des priorités ?

Le dramatique, c’est que tout ce beau monde prétend agir et parler au nom du bien des enfants. Or, rien n’est plus faux. Sans remettre en question leur intérêt individuel pour le bien des élèves, lorsqu’ils agissent collectivement, ils agissent comme tout bon lobby : pour améliorer leur sort.

En fait, le parent québécois peut légitimement se demander si l’école québécoise de 2020 est encore conçue pour les enfants. Est-ce qu’un ministre de l’Éducation peut vraiment centrer son attention sur l’intérêt des élèves et agir en conséquence ? Ou est-ce que le ministre n’est pas forcé de tricoter entre tous les intérêts de ces groupes de pression pour survivre politiquement ?

Plutôt que de s’attaquer à l’école privée, les vrais défenseurs de l’école publique devraient participer à casser ce lobbyisme paralysant.