Les joyaux d’hiver de Lanaudière

Dans Lanaudière, des destinations plein air situées à seulement une heure environ au nord de la métropole offrent de bonnes conditions de neige ou de glace au cours de l’hiver.

Ces joyaux hivernaux sont non seulement accessibles en auto, mais aussi en autobus, avec Bonjour Nature à partir de Montréal (métro Sauvé). Si vous optez pour ce service, les tarifs pour la journée varient de 45 $ à 85 $ par personne incluant, en plus du transport, un guide-accompagnateur--- et, selon les destinations, le prêt d’équipement comme les skis de fond, les raquettes ou les patins.

Photo courtoisie, Carolyne Parent

Le parc des Pionniers

Situé à Saint-Donat, près du lac Archambault, ce parc dont l’accès est gratuit se distingue d’abord par son sentier de patin formant une boucle d’un kilomètre dans un boisé. C’est aussi un point de départ idéal pour emprunter les sentiers des alentours en skis de fond ou en raquettes.

On retrouve des sentiers pour le vélo sur neige dans le parc et au village. Location chez Cyclo LR Sports. Les autres équipements peuvent être loués sur place.

La forêt Ouareau

Un peu plus au sud, à Notre-Dame-de-la-Merci, le parc régional est sillonné par plus de 30 km de sentiers de raquettes. Même si les conditions de neige sont habituellement très bonnes, il arrive qu’on doive troquer les raquettes pour des crampons dans les sentiers plus fréquentés.

Bonjour Nature offre une excursion avec un gars de bois nommé Jean-Guy Sergerie. On cueille des aiguilles de sapin ou de pin pour en faire une tisane. Lors d’un pique--nique, on se régale de pain naan aux épices forestières avec des saucisses cuites sur un feu de camp. Chemin faisant, on apprend--- à distinguer les pistes de loutre, de renard ou de lièvre.

Photo courtoisie, Super Glissades Saint-Jean-de-Matha

Super Glissades Saint-Jean-de-Matha

On y dévale vivement 30 pistes sur deux versants, l’un étant destiné aux chambres à air et l’autre pour la haute vitesse en grand pneumatique. Une nouveauté à souligner : le parc gonflable, s’affichant comme le plus gros au Canada, avec ses 18 modules. Âge : jusqu’à huit ans.

Autres activités : ski de fond, raquette et tour de carriole à chevaux. Il y a de quoi passer une belle journée au grand air.

CANTONS-DE-L’EST : Une pause au Spa Eastman

Photo courtoisie, Jocelyn Praud

Au fil des années, le Spa Eastman est devenu un complexe de vacances pour le mieux-être. Outre les bains en plein air et les saunas, on a accès à une salle de gym et à des sentiers en forêt.

Cuisine tonique gourmande. Marche nordique et ateliers pour mieux gérer le stress. Forfaits à partir de 224 $ par nuit incluant repas, bains

et activités.