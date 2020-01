«On doit beaucoup à nos partisans»- Ilya Kovalchuk

Ilya Kovalchuk est passé bien près de marquer en prolongation, comme il l’avait fait à Ottawa. Toutefois, Marc-André Fleury lui a réservé l’un de ses arrêts les plus spectaculaires de la soirée.

«J’aurais dû lever la rondelle un peu plus ou la passer à Max (Domi). Il aurait eu une échappée à partir de la ligne rouge. Un arrêt couché sur le côté, c’était le style de Martin Brodeur.»

– Ilya Kovalchuk

D’ailleurs, il s’agissait de son quatrième but dans l’uniforme du Canadien. Son premier au Centre Bell.

«C’est super d’avoir marqué mon premier but devant cette foule. On doit beaucoup à nos partisans. Ils nous soutiennent tellement. Je n’ai jamais joué dans un environnement comme celui-ci. J’adore tout. »

– Ilya Kovalchuk

Nick Cousins n’avait pas fait bouger les cordages depuis 15 matchs. Hier, il l’a fait deux fois plutôt qu’une. Les deux fois, c’est Dale Weise qui a fait la plus grosse portion du travail.

«On a joué ensemble à Philadelphie, on se connait bien. Après son premier but, on riait sur le banc. Je lui ai dit que, avant la fin du match, nous aurions une montée à deux contre un et que, alors, il devrait se tenir prêt. Je l’avais prédit!»

– Dale Weise

La réaction de Carey Price, sautant de joie après avoir stoppé Reilly Smith, le dernier Golden Knight à se présenter devant lui, en disait long sur le soulagement ressenti par le groupe.

«À ce temps-ci, les matchs sont tous importants. Assurément, perdre une avance de deux buts en fin de troisième période nous a laissé un goût amer. Au moins, on a trouvé une façon de terminer le travail. Carey (Price) a fait de gros arrêts et Tuna (Tomas Tatar) a été opportuniste.»

– Shea Weber