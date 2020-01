On veut évaluer les jeunes

Comme c’est le cas lors de chaque camp d’entraînement, l’Impact fait vivre l’expérience à quelques jeunes joueurs de l’Académie, histoire de leur montrer ce à quoi ressemble l’environnement d’une équipe professionnelle.

Cette année, le gardien Jonathan Sirois, 18 ans, participera à l’ensemble du camp, alors que le défenseur Keesean Ferdinand, 16 ans, le milieu de terrain Tomas Giraldo, 16 ans, et l’attaquant de 15 ans Jean-Aniel Assi seront de la première portion, qui vient de s’amorcer à Orlando.

Le défenseur Zachary Fernandez, 18 ans, et le milieu Yannick Laurent, 18 ans, participeront à la deuxième partie du camp à St. Petersburg.

« L’idée, c’est de leur offrir une réelle expérience, c’est un outil de développement », explique le directeur de l’Académie, Philippe Eullaffroy.

« Ça peut les aider à voir où ils en sont, [à] prendre exemple sur les joueurs de haut niveau et ça leur permet de vivre ce qu’on leur dit. »

Très difficile

À 18 ans, Jonathan Sirois en est à un deuxième camp et il reconnaît que sa première expérience, l’an passé, n’a pas été une sinécure.

« L’année passée, sur le plan physique, j’ai beaucoup souffert. Je n’étais pas au niveau et pas assez prêt. J’avais de la misère à suivre le groupe et le rythme », a-t-il reconnu.

« Là, avant que le camp débute, je me suis beaucoup entraîné, j’ai pris les choses en main en prenant un préparateur personnel, en plus de suivre l’horaire d’entraînement imposé par l’Académie pendant le temps des Fêtes. »

Il ne se retrouve plus devant l’inconnu et aborde ce deuxième stage avec la première équipe avec beaucoup de maturité.

« Je suis un peu moins stressé, ça m’a aussi permis d’avoir une mentalité différente. L’an passé, il y avait beaucoup d’apprentissages, alors que cette année, je veux faire ma place et tout faire pour décrocher un contrat. »

Progression

Le gardien originaire de la région montréalaise estime que malgré les difficultés vécues l’année dernière, il en a retiré

beaucoup de positif.

« C’est sûr que le camp l’an passé m’a aidé. Je suis revenu et j’ai commencé à jouer des matchs, alors que j’en avais joué peu dans la saison jusqu’à ce point.

« J’avais extrêmement progressé, je voyais le jeu plus rapidement et j’étais meilleur techniquement. »

Il ne cache pas que le retour de Rémy Vercoutre comme entraîneur des gardiens se veut rassurant pour lui.

« J’ai commencé à développer une belle complicité avec Rémy, je suis toujours à l’écoute de ses conseils. »

Fierté

À seulement 16 ans, l’arrière central Keesean Ferdinand se présente au camp avec une participation à la Coupe du monde des moins de 17 ans derrière la cravate.

« C’est une grande fierté, c’est la somme de beaucoup d’efforts qui maintenant portent fruit. Je suis loin d’être arrivé au point final, je dois travailler et faire mes preuves.

« Le jeu va extrêmement vite. Je suis exposé à mes vraies qualités et je dois tout montrer », explique-t-il.

S’il n’est pas encore mûr pour faire le saut en MLS tout de suite, il peut tout de même laisser une fort belle impression, d’autant plus qu’il y aura de la place dans la brigade défensive dans un horizon rapproché.

« Il y a des trous, ça me donne espoir, mais je vais devoir travailler encore plus parce que rien n’est fait. »

Voilà de sages paroles provenant d’un jeune homme qui est encore adolescent.

Les jeunes de l’Académie vus par leur directeur, Philippe Eullaffroy

Tomas Giraldo

Photo courtoisie, Soccer Canada

C’est un bon milieu qui joue d’une surface à l’autre. Il est très fort physiquement et dans les duels. Il est super au jeu long des deux pieds. Il a cette grinta qui vient de ses origines colombiennes.

Keesean Ferdinand

Un arrière central qui peut jouer à quasiment tous les postes derrière, même s’il a été développé en latéral. C’est le prototype d’un arrière central moderne, il a la taille et il va vite. Il a une bonne qualité de passe, il est bon dans le un contre un et peut vite cadrer l’adversaire. Il progresse bien et vite.

Jean-Aniel Assi

Il était dans le XI étoile du tournoi U15 de la CONCACAF l’été dernier. C’est le bébé de la troupe à 15 ans. C’est un ailier qui est plus à l’aise à droite. Super intéressant [dans sa] balle au pied et dans le un contre un. Il peut faire basculer un match sur une course en profondeur en éliminant un adversaire.

Jonathan Sirois

Il a eu la chance de vivre le camp l’année dernière. Il est très fiable dans le jeu au pied. Il comprend bien le jeu et est très sûr, en plus d’être très conscient de sa ligne.

Yannick Laurent

Photo d'archives, PIerre-Paul Poulin

Un milieu qui joue d’une surface à l’autre. Il a un énorme volume de jeu et est techniquement très à l’aise des deux pieds. Il est très à l’aise dans les petits périmètres et son petit gabarit l’aide pas mal dans cet aspect.

Zachary Fernandez

Il a un potentiel athlétique énorme, est rapide et a une grosse qualité de centre. Il est très intense dans ses duels, que ce soit défensivement ou offensivement.