Optimisez votre espace!

Vous quittez votre grande maison pour un endroit plus petit? Le mobilier escamotable est idéal pour maximiser votre nouvel espace de vie!

Photo courtoisie Limuro

Il n’est pas rare de voir des propriétaires vendre leur spacieuse maison pour obtenir un condo ou un logement plus petit en ville. «On se retrouve avec des gens qui ont énormément de choses, donc ils ont besoin de beaucoup de rangement», indique Sylvie Fitzback, copropriétaire de l’entreprise Limuro à Québec. Lorsque tout doit rentrer dans un périmètre de 1500 pieds carrés, on a intérêt à trouver des solutions pratiques, mais également esthétiques!

Pièce multifonctionnelle

Photo courtoisie Limuro

Un lit rétractable permet justement de gagner de l’espace, tout en se fondant dans le décor. Sans compter que la chambre peut être multifonctionnelle, puisque le lit peut aussi se transformer en sofa. Le jour, cette pièce vous sert par exemple de bureau ou de boudoir et la nuit, vous enlevez les coussins du sofa, vous déployez le lit et... vous faites de beaux rêves! «En allant sur place, on prend le temps de bien voir l’espace disponible et on offre des produits sur mesure selon les besoins de nos clients», signale Mme Fitzback.

Une belle finition

Photo courtoisie Limuro

Rassurez-vous: il n’est pas nécessaire de faire un trou dans le mur pour mettre le lit rétractable! «On le place souvent dans une garde-robe déjà existante ou une alcôve présente dans la propriété», explique Caroline Corbin, également copropriétaire de Limuro. Sinon, il suffit de laisser le module apparent de quelques pouces seulement et on vient l’appuyer contre le mur tout simplement. «Ensuite, on peut mettre des portes devant en thermoplastique mat, lustré ou en fini béton. On obtient un beau mur chic», ajoute Mme Fitzback. On ne voit pas du tout le mécanisme du lit, puisqu’il est caché derrière les portes. En entrant dans la pièce, vous apercevez seulement une belle finition sur le mur – qui vient fréquemment avec un sofa – sans vous douter qu’il y a un lit douillet dissimulé grâce à cette judicieuse installation!

Un lit robuste

Photo Courtoisie Limuro

L’entreprise Limuro utilise notamment un mécanisme ultrarobuste qui peut accueillir jusqu’à 1500 livres dans le lit! Une patte se déploie en plein centre. «Il s’agit d’un produit haut de gamme et 90% des gens s’offrent ce mécanisme», affirme Mme Fitzback. Sinon, vous pouvez très bien choisir un autre système qui est équipé de petites pattes sur le côté. La pose est effectuée par une équipe d’installeurs spécialisés. Le lit arrive en plusieurs morceaux et il se monte à l’envers, la face contre le plancher. Une fois la structure mise en place, les divers morceaux s’emboîtent facilement les uns sur les autres. On remonte ensuite le lit au mur et on le fixe à l’aide d’ancrages très solides. Aucun entretien n’est nécessaire. Après plusieurs utilisations, les gens changent parfois la grande barre du lit qui sert à le déployer. «On dit à nos clients de la visser de temps en temps et de la prendre au centre. Sinon, on la change gratuitement, tout simplement, mais c’est très rare», dit-elle.

Rangement mural

Vous pouvez compléter votre lit escamotable en ajoutant des unités de rangement très pratiques et fonctionnelles. Le rangement mural intégré est parfait pour organiser votre espace de manière encore plus ergonomique. «Comme le lit, il s’agit aussi d’un projet sur mesure et personnalisé selon vos goûts», souligne Mme Fitzback. Avec son équipe, elle vise toujours la fonctionnalité des lieux, mais également le design en misant sur l’esthétisme et l’aspect pratico-pratique. Un ensemble de lit doté d’un rangement mural de chaque côté peut se détailler à partir de 3500 $ et plus.

Il s’installe partout!

Vous avez des murs de brique de forme irrégulière dans la maison? Aucun problème: le lit escamotable s’installe partout! Limuro a travaillé sur un projet dans un bâtiment datant de 1750 situé dans le Vieux-Québec: «Les murs de pierre étaient inégaux. On a fait des soufflages en arrière, on a refait le nivelage. On réussit toujours à installer nos lits», soutient Mme Fitzback.

En général, selon les travaux, tout est installé en une demi-journée. Lorsque l’entreprise a terminé la pose, l’endroit est propre et le lit est prêt à être utilisé. Depuis quelque temps déjà, les gens recherchent de plus en plus un mobilier intégré mur à mur afin de maximiser tout le potentiel de leurs pièces. Le système escamotable habille joliment une chambre avec une unité murale fonctionnelle. Après avoir transformé votre sofa en lit confortable, il ne reste plus qu’à vous souhaiter une bonne nuit!