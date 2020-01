Paul Arcand se paie un condo de 1,4 million$

Chaque semaine, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Chantal Lacroix met en vente une «propriété de prestige» pour 3,5 M$

L’animatrice Chantal Lacroix a mis en vente sa maison de l’Ouest-de-l’Île de Montréal qu’elle possède avec son ex-conjoint pour 3,5 millions $. « Luxueuse résidence moderne nichée au centre d’une végétation abondante sur un vaste terrain de plus de 20 000 pieds carrés. Disposant d’intérieurs très élégants, d’une cuisine de rêve au style intemporel, de trois luxueuses salles de bains, d’une suite des maîtres somptueuse, et bien plus encore », décrit le courtier Daniel Mackay, du Groupe Mackay. En septembre, l’animatrice avait fait l’achat d’une propriété pour 1,1 million $ non loin de là.

Paul Arcand achète un penthouse à Montréal

L’animateur de radio bien connu Paul Arcand s’est offert avec son épouse un penthouse de 1800 pieds carrés à Montréal pour 1,38 million $. Le condo est situé dans un projet immobilier décrit comme « absolument unique », selon un courtier.

Hypothèque légale contre le condo d’Herby Moreau

Une hypothèque légale de 30 000 $ a été inscrite sur un condo appartenant à l’animateur Herby Moreau. C’est le syndicat de copropriété de l’immeuble qui est le créancier. Selon des documents consultés, l’animateur n’a pas payé ses charges communes depuis des mois. Le condo de l’animateur est situé dans un « immeuble historique » du Vieux-Montréal.

Une ministre achète en bordure du fleuve

La députée caquiste de Côte-du-Sud et ministre déléguée au Développement régional Marie-Ève Proulx s’est offert une propriété à Berth​ier-sur-Mer, en bordure du fleuve Saint-Laurent, à la fin de l’an dernier, pour 250 000 $. La propriété est située sur un site d’exception offrant des vues panoramiques, selon un courtier. La ministre est responsable des régions de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, du Bas-St-Laurent et de Chaudière-Appalaches.

Louis Vuitton commercialisera le deuxième plus gros diamant au monde

Le deuxième plus gros diamant jamais trouvé fait partie de la nouvelle collection de joaillerie de la marque de luxe Louis Vuitton. Découvert au Botswana l’an dernier, ce diamant de 1758 carats sera coupé et poli à Anvers, en Belgique, par un diamantaire reconnu, en partenariat avec Louis Vuitton, a annoncé Bloomberg. On ne sait pas la valeur qu’il aura, pour le moment. Un autre diamant plus petit, trouvé en 2015 au Botswana, s’est vendu 53 millions $ US. Le plus gros diamant de l’histoire, faisant 3106 carats, a été découvert en 1905 en Afrique du Sud. Il fait partie des joyaux de la Couronne britannique.