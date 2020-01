Petit chablis tout frais, tout léger

Louis Moreau, Petit Chablis 2018

23,80 $ - Code SAQ : 11035479 – 12 % - 2,3 g/L

La dénomination Petit Chablis regroupe des vins issus de terroirs qui, lors du classement, ne se qualifiaient pas pour l’appellation Chablis village. Celui de Louis Moreau respire la jeunesse et la légèreté. En ce sens, c’est un bel exemple de ce que le millésime 2018 a pu donner dans ce vignoble du nord de la Bourgogne.

Une texture délicate, sans être mince et un très bel équilibre d’ensemble. À table, son profil digeste et ses notes de menthe et de fumée feront heureux mariage avec des spaghetti aux pois verts, à la ricotta et à la pancetta.

Santé !

$$ 1/2 – ★★★

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.