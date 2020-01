Quand l’élastique brisera-t-il?

Des sièges inoccupés de plus en plus nombreux, des prix de billets à rabais, des performances en dents de scie, des partisans questionnant les décisions hockey et impatients de connaître l’orientation vers l’avenir. Jusqu’à quel point le Canadien pourra-t-il étirer la patience de ses fans ?

Seul le grand manitou de l’organisation, Geoff Molson, peut répondre à cette question. Selon des experts en marketing qui sont incapables de mettre le doigt sur le point de fracture dans l’espace-temps, c’est lorsque le propriétaire, président et chef de la direction verra l’encre rouge sur les rapports financiers de son club qu’il tranchera finalement.

D’ici là, le Tricolore continuera d’avancer à reculons au classement général de la LNH. Pour une quatrième fois en cinq ans, tout indique qu’il ratera encore les séries éliminatoires.

Alors que l’équipe disputait samedi soir son dernier match avant la pause du match des étoiles, plusieurs questions flottaient au Centre Bell. Quelle sera la direction prise à l’approche de la date limite des transactions ? Est-ce que l’état-major liquidera ses vétérans pour faire place à la nouvelle génération dans une reconstruction ou optera-t-il plutôt pour le statu quo dans sa réinitialisation ?

Selon le réputé expert et professeur en marketing du sport de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM André Richelieu, une reconstruction serait difficile, surtout si le Canadien devait conserver sa brochette tarifaire actuelle ou même hausser les prix.

« Ce serait difficile de demander aux partisans leur appui et justifier les tarifs “premiums” pour un club en difficultés. On ne peut mettre un produit de mauvaise qualité sur une durée de trois à cinq ans dans une ligue élite. À Montréal ou ailleurs, je ne crois pas au principe de reconstruction avec un marché en évolution », a-t-il analysé en mentionnant que l’espoir est toujours présent dans le marché montréalais, à l’inverse d’Ottawa.

Selon lui, le danger guette dans une reconstruction quand s’instaure une culture de médiocrité au fil des défaites.

Miser sur les espoirs

Spécialiste en communication et marketing sportif, Serge Vallières estime quant à lui qu’une reconstruction sur la patinoire doit s’ordonner avec une campagne de communication claire. Chacune des équipes de la LNH possède ses avantages. L’Avalanche du Colorado a misé sur les MacKinnon, Makar et Girard pour revenir en force. À Toronto, les Leafs ont mis l’accent sur les Matthews, Marner, Rielly et cie en regardant vers l’avenir. Bien qu’ils n’aient pas encore mis la main sur la coupe Stanley, ils ont fait un pas dans la bonne direction.

« Ça encourage les partisans, car la patience du partisan moyen s’effrite rapidement. On ne peut pas le faire rêver pendant plusieurs saisons et rester en mode échec. Il faut livrer les résultats. Les bottines doivent suivre les babines », a souligné celui qui est directeur à l’agence TACT et cofondateur de Marque Finale, un blogue de marketing sportif gagnant à être connu.

« À Montréal, advenant une reconstruction, on peut miser sur Kotkaniemi, Caufield, Romanov, Primeau et Poehling, entre autres, a-t-il ajouté. Le futur est prometteur. Il faut y mettre l’accent. Il faut aller chercher cette nouvelle base de partisans en envoyant un message différent. Celui-ci doit être coordonné avec le plan sur la glace. La commercialisation et la stratégie sur la patinoire doivent être en symbiose. »

Signal d’alarme

Dans une saison où le club est capable du meilleur comme du pire, on observe depuis un bon bout de temps les sièges libres dans l’amphithéâtre. Bien que plus de 95 % des billets soient vendus, les détenteurs cherchent à les revendre, et ce, même s’ils engrangent des pertes.

Sur les sites tels que StubHub, les prix ne cessent de baisser à l’approche d’un match. L’offre est plus grande que la demande. Et sur le site de revente officielle, à 24 heures du duel contre les Golden Knights, on trouvait plus de 220 offres dans toutes les sections du Centre Bell.

Le professeur Richelieu estime que cette offre est un signal d’alarme. « C’est un mal qui est présent, et on ne peut le nier. Il ne faut pas laisser la maladie l’emporter, car on n’est pas encore arrivé au point de non-retour. C’est un symptôme qui s’ajoute à la réaction des partisans. Ceux-ci appellent à des actions concrètes d’investir dans le produit sur la patinoire », a évoqué l’expert.

« C’est un signal d’alarme, a-t-il ajouté. La situation n’est pas désespérée. Si la direction n’a pas encore agi, là elle devra le faire. »

Vallières a partagé les propos du professeur de l’UQAM. À son avis, cette pause du match des étoiles serait utile pour mettre sur pied la stratégie à venir. « Il faut qu’il y ait une communication de la direction au retour de la pause afin de faire le point sur la stratégie. Les grands patrons devront éventuellement annoncer leurs intentions. »

À ce moment, les abonnés et les partisans sauront à quoi s’attendre.