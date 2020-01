Rencontrez des loups à Chipley, dans le Panhandle

La Floride est vraiment reconnue pour sa faune diversifiée, en passant des alligators aux lamantins, mais saviez-vous qu’il existe au cœur de Chipley, cette petite ville de 3500 habitants entre Tallahassee et Pensacola, un refuge destiné aux loups ?

En effet, la Seacrest Wolf Preserve, un organisme sans but lucratif fondé en 1999, héberge une trentaine de loups. Les visiteurs accompagnés de guides peuvent même interagir avec eux. Ils sont gardés dans de grands enclos bien entretenus et sécurisés.

L’organisme a vu le jour quand Cynthia et Wayne Watkins ont accueilli deux loups domestiqués, mais qui malheureusement avaient été maltraités. En voyant qu’ils éveillaient la curiosité du public, ils ont décidé d’en faire la reproduction dans le but d’éduquer la population sur cette espèce plutôt méconnue et mal aimée et de démontrer que ces bêtes jouent un rôle essentiel dans l’écosystème au sein duquel ils évoluent.

Photo courtoisie, Visit Florida

Il faut savoir que depuis toujours les loups ont été chassés par l’homme. Ils ne sont plus présents en Floride. On estime aujourd’hui leur population à environ 18 000 sur le territoire américain. On les retrouve surtout au Wyoming, au Montana, au Minnesota et en Alaska (source nywolf.com ).

Photo courtoisie, Florida State Parks

Interagir avec les loups

Quant au Seacrest Wolf Preseve, il abrite des loups gris et des loups arctiques, une sous-espèce du loup gris. La plupart des bêtes sont nées au refuge. Si elles interagissent si bien avec les visiteurs, c’est que dès l’âge de 10 jours, on les habitue peu à peu à la présence humaine.

Bien qu’un peu stressante, l’expérience est mémorable. Après tout, ces imposantes bêtes pèsent parfois jusqu’à 115 livres. Et les hurlements qui résonnent au fur et à mesure que l’on s’approche de leur enclos sont plutôt saisissants !

Photo visitwcfla.com

Une fois dans leur environnement, la magie opère. Ils aiment les humains et la plupart souhaitent jouer ou se faire cajoler.

Plusieurs options s’offrent aux visiteurs. Le samedi, des tours guidés en groupe sont organisés. Mais pour une expérience plus intime, on suggère le tour VIP (seacrestwolfpreserve.com ).

Quoi faire également à Chipley

Falling Water State Park

C’est ici, à Chipley dans le Panhandle, au Falling Water State Park, que l’on trouve la plus haute cascade de toute la Floride. D’une hauteur de 22 m, elle ne rivalise pas avec celles de la Jamaïque ou du Costa Rica, mais elle mérite tout de même qu’on s’y attarde si on visite la région. Elle est facile d’accès puisque pour l’atteindre, on emprunte une longue passerelle de bois qui mène à deux plateformes habilement aménagées sur le site. Le coup d’œil en hauteur sur la cascade et sur le bassin d’une profondeur de 100 pieds est particulièrement impressionnant.

Non loin se trouve un petit lac, Turtle Lake, pour la baignade, qui nous a étrangement rappelé ceux du Québec, mais avec en prime une plage de sable blanc. Parfait pour une petite saucette !

Sachez qu’un joli terrain de camping entouré d’une forêt de pins est également mis à la disposition des visiteurs.

Cypress Springs

Chipley est à proximité de Cypress Springs, l’une des plus belles sources d’eau fraîche de toute la Floride. Elle est particulièrement populaire auprès des baigneurs et des plongeurs. En 2002, elle a été achetée par Nestlé Waters, mais le public y a toujours accès. Si vous rêvez de paysages dignes du film Le Lagon bleu, n’hésitez pas à vous y rendre. Le hic est qu’elle est uniquement accessible en canot ou en kayak, que l’on fait glisser sur la rivière Holmes Creek pendant environ 20 minutes. Heureusement, plusieurs entreprises des environs en font la location. Si par chance, vous avez votre propre embarcation, rendez-vous à Holmes Creek Boat Ramp (Culpepper Landing) 3081 Culpepper Ln, Vernon, 32 462 FL.

Econfina River

Les adeptes de canot-kayak prendront aussi beaucoup de plaisir à pagayer sur la rivière Econfina, également dans les environs. Elle offre des paysages de rêve et six sources d’eau fraîche à l’eau cristalline incomparable. On peut facilement pagayer trois heures sur cette rivière.

Hébergement

Le choix d’hôtel est plutôt limité dans cette région rurale de la Floride. Le Comfort Inn de Chipley demeure la meilleure option. Pour sa part, Tallahassee, la capitale de la Floride, à un peu plus d’une heure en voiture au nord-ouest de Chipley, offre plusieurs hôtels élégants et d’excellents restaurants.

Où manger

Pour un BBQ dans la plus pure tradition américaine, ce qui consiste à faire cuire la viande pendant de longues heures à basse température dans un fumoir, attablez-vous chez Skins & Bubbas BBQ, un petit resto familial fréquenté par les locaux.

Nous y avons mangé d’excellentes côtes levées, avec en prime un Mac & Cheese (macaroni au fromage) à tout casser !

► Pour en savoir plus, suivez notre collaboratrice Marie Poupart sur Facebook .