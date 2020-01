Tempête à Terre-Neuve-et-Labrador : l’armée est envoyée en renfort

SAINT-JEAN, T.-N.–L. – Le gouvernement fédéral a donné suite à la demande de Terre-Neuve-et-Labrador et enverra l’armée pour aider la province durement touchée par un puissant blizzard depuis vendredi.

«Mise à jour sur la tempête à T.-N.-L. : la demande d'aide officielle de la province a été reçue et approuvée. Je suis en contact avec @PremierofNL, @SeamusORegan, et @HarjitSajjan pour savoir la meilleure façon que nous pouvons aider», a écrit sur Twitter samedi après-midi le ministre fédéral de la Sécurité publique et de la Protection civile, Bill Blair.

«L’aide est en route», a pour sa part écrit, toujours sur Twitter, le premier ministre Justin Trudeau.

L’aide est en route. Les ministres @BillBlair, @HarjitSajjan et @SeamusORegan travaillent avec le @PremierofNL pour s'assurer que les gens de T.-N.-L. reçoivent le soutien dont ils ont besoin. Nous nous en sortirons ensemble. https://t.co/W7nlIuJUr7 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 18, 2020

Plusieurs municipalités du sud-est de la province, notamment dans la partie nord-est de la péninsule d’Avalon où est située la capitale, Saint-Jean, ont déclaré l’état d’urgence en raison des difficiles conditions météo – qui continuaient samedi de faire rage dans l’île. À Saint-Jean, l’état d’urgence décrété vendredi demeurera en vigueur jusqu’à nouvel ordre, a indiqué l’administration du maire Danny Breen.

Les autorités ont demandé aux entreprises de demeurer fermées et demandé à ce que tous les véhicules, à l’exception des véhicules d’urgence, soient retirés des routes.

Les municipalités demandent en outre aux citoyens de rester chez eux jusqu'à la levée de l'état d'urgence.

Certaines personnes avaient d’ailleurs du mal à sortir de leur résidence, samedi matin, ne serait-ce que pour pelleter leur cour, tant la neige s’était accumulée devant leurs portes.

C’est qu’il est tombé beaucoup, beaucoup de neige, jusqu’à 76,2 centimètres selon la mesure prise à l’aéroport international de Saint-Jean, qui est d’ailleurs fermé jusqu’à dimanche matin, le temps de permettre aux équipes de nettoyer les pistes.

Les 76,2 centimètres constituent un nouveau record, qui a déclassé la marque précédente de 68,4 centimètres, datant du 5 avril 1999, selon Environnement Canada.

Newfoundland street: Somewhere under there is a row of cars. pic.twitter.com/h9eD9x0SgY — Larry MacInnis (@caper2guy) January 18, 2020

Toutes ces précipitations ont été balayées par de forts vents, créant de la poudrerie qui a réduit la visibilité de façon importante. Les vents sont allés jusqu’à 160 km/h.

Alors que ces conditions sévissaient, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) rapportait samedi qu’un homme de 26 ans, Joshua Wall, était toujours porté disparu. «Il a quitté sa résidence hier (vendredi) après-midi à Roaches Line pour se rendre à pied à la résidence d'un ami à Marysvale» à environ 75 km à l’ouest de Saint-Jean, a indiqué la GRC, ajoutant que des recherches étaient en cours pour tenter de le retrouver.

Devant l’ampleur de la tempête, le premier ministre Justin Trudeau a ajouté sa voix aux autorités en demandant aux résidents de la province, plus particulièrement ceux du sud-est, où la tempête a frappé, de faire preuve de prudence.

«Nous pensons à nos amis et voisins de T.-N.-L. suite à l’énorme tempête d'hier. Restez en sécurité et écoutez les autorités locales. Nous sommes là pour vous et nous sommes prêts à vous aider de toutes les manières possibles», a écrit le chef libéral, sur Twitter, samedi matin.