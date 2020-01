Titans-Chiefs: cinq duels à surveiller

Tandis que les Chiefs se retrouvent en finale de la conférence américaine pour une deuxième année de suite à la maison, les Titans du Tennessee voudront gâcher le party à Kansas City en tentant de devenir les premiers depuis les Packers de Green Bay de 2010 à atteindre le Super Bowl à titre d’équipe semée au sixième rang. La force brute des Titans sera opposée à l’explosivité des Chiefs et les deux styles totalement différents rendent cette confrontation imprévisible. Les Titans ont prouvé à deux reprises déjà qu’ils ont tout pour causer des surprises, mais l’arsenal des Chiefs impose le respect.

Voici cinq duels à surveiller dans ce match pour l’obtention d’une place au Super Bowl.

Derrick Henry c. Tyrann Mathieu

Tout a été dit sur la domination monstre de Henry, lui qui a gagné 1273 verges à ses huit derniers matchs. Sur une séquence de huit matchs, il s’agit de la deuxième meilleure performance de l’histoire. Les Chiefs ont accordé 126,8 verges au sol par match cette saison, mais n’ont pas donné plus de 120 verges dans un match depuis la semaine 10... face aux Titans. Le maraudeur Tyrann Mathieu est l’un des joueurs les plus athlétiques et physiques de la défensive des Chiefs. Il sera souvent déployé près de la ligne de mêlée pour tenter de contenir le monstre.

Jurrell Casey c. Patrick Mahomes

L’un des joueurs les plus sous-estimés du circuit est le plaqueur des Titans, Jurrell Casey. Parce qu’il joue dans un système à trois joueurs de ligne défensive, les occasions de sacs du quart se font plus rares, mais il est quand même le type de joueur qui occupe beaucoup d’espace et qui fait exploser la pochette protectrice des quarts-arrières adverses. Il a harassé l’explosif Lamar Jackson avec deux sacs samedi dernier et pourrait se retrouver dans le champ de vision de Patrick Mahomes, qui est toutefois très bien protégé de manière générale. Les Titans ont été 13e cette saison avec 43 sacs.

Taylor Lewan c. Frank Clark

Même si les Titans miseront avant tout sur le jeu au sol, il est fort possible que face à une attaque qui marque autant de points que celle des Chiefs, ils doivent s’en remettre à la passe davantage que dans les dernières semaines. Dans ce contexte, l’ailier défensif Frank Clark, qui a brillé dimanche dernier face aux Texans avec trois sacs, sera à surveiller. Il sera régulièrement opposé à Taylor Lewan. Le bloqueur des Titans ne s’en laisse pas imposer, mais a connu une saison en dents de scie avec plusieurs pénalités. Un défi de taille l’attend.

Logan Ryan c. Tyreek Hill

Les Chiefs ont été les meneurs dans la ligue cette saison avec 18 jeux aériens de 40 verges ou plus. Il n’y a pas plus dangereux que le receveur Tyreek Hill à ce chapitre. Sa vitesse est hors norme. Chez les Titans, il est clair qu’il faudra doubler Hill en couverture. Le demi de coin Logan Ryan, expérimenté et fort de l’une des saisons les plus productives de sa carrière, devrait tenter de le suivre pas à pas, en compagnie de l’un des deux maraudeurs, Kenny Vaccaro et Kevin Byard. Même s’il a raté quatre matchs, Hill a ajouté cinq jeux de plus de 40 verges à sa fiche.

Rashaan Evans c. Damien Williams

Le secondeur intérieur des Titans se révèle comme une force au milieu du terrain à sa deuxième saison. Il a joué un rôle instrumental dans les présentes séries face aux Patriots pour freiner leurs élans à la porte des buts et dans le match suivant pour limiter les élans de Lamar Jackson. Les Chiefs devront être efficaces au sol pour éviter que les Titans aient trop le ballon et qu’ils les martèlent à grands coups de Derrick Henry. Damien Williams sera donc un joueur clé, même s’il n’a connu que deux matchs de 100 verges dans cette saison brisée par les blessures.