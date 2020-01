Un fantôme bien en voix

Présentée pour la toute première fois à Québec, la magie de la comédie musicale Le Fantôme de l’opéra a opéré au Grand Théâtre.

• À lire aussi: Le Fantôme de l’Opéra en français à Québec et à Montréal en janvier

Une version concert en français, sans les décors habituellement liés à cette énorme production, mais qui a très bien tenu la route.

Photo Didier Debusschère

Le spectacle mis en scène par Étienne Cousineau comportait des costumes, des maquillages, des effets d’éclairage et de fumée, des éléments de jeu et l’immense lustre de l’Opéra de Paris. L’ensemble était loin d’être statique, contrairement à ce qu’on aurait plus croire.

Photo Didier Debusschère

La comédie musicale d’Andrew Lloyd Webber est présentée, pour la première fois, dans sa langue originale. Après Montréal, c’était au tour du Grand Théâtre d’accueillir, hier, la première de cinq représentations, dans une salle Louis-Fréchette remplie au maximum de sa capacité.

Photo Didier Debusschère

Jouée depuis 33 ans à Broadway, la mythique comédie musicale raconte l’histoire d’amour d’un mystérieux fantôme défiguré qui hante l’opéra de Paris en 1881.

Sur scène, sur une portion surélevée, les 40 musiciens de l’orchestre Azimut, dirigés par le chef Danny Wiseman, livrent avec brio la musique. Ils sont appuyés, à certains moments, par une trame enregistrée pour les sections de guitare et de basse électriques et de batterie.

Photo Didier Debusschère

Un orchestre que l’on pourra entendre, dans toute sa splendeur, lors de la portion rappel du spectacle, avec les meilleurs moments musicaux de cette œuvre qui dure 2 h 50 avec entracte.

Voix puissante

Le baryton Hugo Laporte propose un Fantôme avec une voix qui a du coffre et qui démontre de belles émotions comme il le fera tout au long de la soirée. Une voix qui se démarque, par sa puissance, à travers les dix chanteurs et dix choristes qui font partie de la distribution.

Photo Didier Debusschère

Dans le rôle de la ballerine Christine Daaé, devenue chanteuse, la soprano française Anne-Marine Suire offre quelques belles poussées et se démarque durant Souviens-Toi (Think of Me) et dans les duos Mon unique souhait (All I Ask of You) et Le Point de Non-Retour (Point of Know Return), chanté avec le Fantôme vers la fin du dernier acte.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

L’ex-candidat de La Voix Michaël Girard se tire bien d’affaire dans le rôle d’un aristocrate, lui aussi amoureux de Christine, mais il n’a pas la puissance, le coffre et la définition vocale d’Hugo Laporte et Anne-Marine Suire.

Frédérike Bédard est amusante et plus grande que nature dans la peau de la diva Carlotta. Il faut la voir chanter durant la portion de l’opéra « Il Muto » pendant qu’on la déshabille et qu’on l’habille. Elle a d’ailleurs reçu une belle salve d’applaudissements à la fin du spectacle.

La comédienne Catherine Sénart propose une surprenante et fort réussie Mme Giry, directrice de ballet, Mme Giry.

Étienne Isabel et Éric Paulhus sont très justes et amusants dans la peau de M. André et M. Firmin

Cette version française qui, à certains moments, aurait bénéficié, de la présence de surtitres, est à la hauteur de cette immense œuvre créée à Londres en 1986 et présentée dans 35 pays. Et l’ovation qui a suivi l’a très bien démontré.