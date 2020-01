Un match de fous à Drummondville

Les Voltigeurs ont d’abord échappé une avance de trois buts, avant d’inscrire eux-mêmes trois buts sans réplique pour finalement l’emporter 6 à 4 contre le Phoenix de Sherbrooke, vendredi, au Centre Marcel Dionne de Drummondville.

La troupe de Steve Hartley a sorti les canons rapidement en début de match, s’inscrivant au pointage à trois reprises en 8 min 22 s.

Le Phoenix a toutefois répondu en secouant les cordages quatre fois pour non seulement combler leur retard, mais prendre les devants 4 à 3.

Les Voltigeurs ont par la suite amorcé une deuxième série de trois buts. Brandon Skubel, grâce à son tour du chapeau, a complété cette séquence réussie en 4 min 40 s.

Lafrenière et l’Océanic surpris

À Rimouski, l’Océanic s’est fait surprendre par la pire équipe au classement du circuit Courteau, le Titan d’Acadie-Bathurst, qui a soutiré une victoire de 4 à 3.

Cinq buts se sont inscrits au premier engagement, dont trois à l’avantage de l’équipe locale, mais ce ne fut pas suffisant pour arracher les deux points. Olivier Coulombe a égalé la marque au deuxième engagement, tandis que Riley Kidney a mis son équipe aux commandes de la rencontre, quelques secondes avant de retraiter au vestiaire.

Tristan Bérubé a été époustouflant devant la cage du Titan, bloquant 43 des 46 tirs des joueurs de l’Océanic. Devant l’autre filet, Colten Ellis a connu plus de difficultés, cédant quatre fois sur 16 lancers. Il a laissé sa place à Creed Jones au troisième engagement.

Ailleurs dans la LHJMQ

À Rouyn-Noranda, Théo Rochette a inscrit le but égalisateur en troisième période et le but vainqueur en tirs de barrage pour procurer une victoire de 5 à 4 aux Remparts de Québec contre les Huskies. Les deux équipes se sont échangé l’avance à quatre reprises durant ce match.

À Gatineau, les Olympiques ont tenu bon devant les Foreurs de Val-d’Or pour récolter une victoire de 4 à 3.

À Moncton, les Wildcats ont vu les Sea Dogs de Saint John revenir de l’arrière à trois reprises, mais l’équipe locale a finalement eu le dessus 4 à 3 en prolongation. Dans la défaite, Jérémie Poirier et Zachary Bouthillier ont été étincelants. Le premier a récolté trois points et le second a fait face à un barrage de 49 lancers.

À Charlottetown, les Islanders n’ont pas pu contenir les Eagles du Cap-Breton, s’inclinant par la marque de 5 à 2. Shawn Boudrias a amassé trois points dans la victoire.

À Victoriaville, Kevin Gursoy a été l’unique marqueur de la fusillade et les Mooseheads de Halifax ont défait les Tigres 2 à 1.