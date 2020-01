Un stade mythique à multiples usages

PASADENA, Californie | Stade mythique aux États-Unis, le Rose Bowl a été le théâtre de nombreux prestigieux événements depuis son ouverture, le 1er janvier 1923, à l’occasion d’un match de la NCAA entre Penn State et USC.

Surnommé America’s Stadium, le Rose Bowl a notamment accueilli le Super Bowl a cinq reprises, dont la dernière édition remonte à 1993, la Coupe du monde de soccer de 1994, quand le Brésil avait défait l’Italie en finale alors que la grande vedette Roberto Baggio avait raté le dernier tir en barrage, ainsi que la finale des Jeux olympiques de 1984, où une foule record de 101 799 avait été enregistrée.

Les femmes ont également foulé la pelouse du Rose Bowl à l’occasion de la Coupe du monde de 1999, quand les États-Unis avaient défait la Chine. Une statue des célébrations de l’auteure du but vainqueur, Brandi Chastain, en fusillade, qui enlève son maillot et s’agenouille a été érigée à l’extérieur du stade.

Pour l’occasion, le Rose Bowl affichait complet avec 90 185 personnes, la plus grosse foule à regarder un événement féminin uniquement.

Plus ancien Bowl de la NCAA et surnommé le grand-père de tous les autres, le Rose Bowl a célébré son 100e anniversaire en 2014 dans un gain de 24-20 de Michigan State face à Stanford.

Premier Noir à évoluer dans les ligues majeures en 1947 avec les Dodgers de Brooklyn, Jackie Robinson, qui avait joué pour les Royaux de Montréal en 1946, a évolué au Rose Bowl dans l’uniforme des Bruins de UCLA. En 1939, le porteur de ballon était un des quatre joueurs de couleur à évoluer pour les Bruins, où il a été élu All American en 1941 à sa dernière saison. Une statue avec son numéro 55 immortalise son passage.

De nombreux concerts ont également marqué l’histoire du Rose Bowl, dont celui de U2 le 25 octobre 2009 qui avait aimanté 97 014 personnes.

« Stade spécial »

Même après quatre saisons avec les Bruins de UCLA, qui disputent leurs parties locales au Rose Bowl, J.J. Molson est toujours aussi impressionné quand il foule le gazon du stade. « En raison de son histoire, c’est tellement spécial de jouer au Rose Bowl, raconte le botteur montréalais des Bruins qui se retrouve au 6e rang dans l’histoire de UCLA pour le nombre de placements (51) et de points (304). Quand je mets les pieds au Rose Bowl, c’est comme un rêve. Je ne me sens pas comme dans la vraie vie. »

Molson a été impliqué dans un match dont il se souviendra toute sa vie. Le 3 septembre 2017, les Bruins ont effacé un déficit de 44-10 contre Texas A&M pour signer une victoire de 45-44 en vertu d’un touché avec 45 secondes à la rencontre.

Le NFLPA Collegiate a été le dernier match de Molson au Rose Bowl, lui qui a terminé son parcours universitaire et qui sera éligible au repêchage de la NFL en avril.

Pas de match pour Dequoy

Marc-Antoine Dequoy n’a pas obtenu le feu vert de l’équipe médicale et il n’a pas pu participer au East West Shrine Bowl, samedi, à St.Petersburg.

Victime d’une fracture à un bras lors de la Coupe Vanier et opéré quelques jours plus tard, le demi défensif des Carabins de l’Université de Montréal a pris part à tous les entraînements cette semaine, mais les médecins ont refusé qu’il participe au match en raison des risques.

« J’étais prêt à assumer les risques, mais l’équipe médicale ne voulait pas prendre le risque d’une poursuite si elle me permettait de jouer, a expliqué Dequoy, qui a appris la décision. Je pensais vraiment pouvoir jouer et tout s’était bien passé pendant la semaine. »

« Avant de quitter Montréal, mon docteur souhaitait que je ne fasse pas le voyage en Floride, mais il n’était pas question que je rate cette opportunité, de poursuivre Dequoy. Une telle occasion se produit une fois dans une vie et je ne voulais pas la rater. Mon docteur a compris ma décision. Je vais le revoir à mon retour, subir des radiographies et je pense avoir besoin de deux à trois semaines pour que la fracture soit complètement guérie et que je ne sois plus à risque. »

Malgré sa déception, Dequoy a apprécié son expérience et il estime avoir augmenté sa valeur. « Le travail n’est pas fini, mais je suis très confiant de pouvoir percer dans la NFL, a-t-il affirmé. Cette semaine en Floride représente une bonne dose de confiance. Je me sentais à ma place. J’ai montré ma vitesse et que je pouvais jouer avec les Américains. »

« J’ai débuté dernier à la position de maraudeur et je l’ai terminé avec la première équipe, de poursuivre le joueur défensif par excellence du RSEQ en 2018. J’ai appris un nouveau système, une nouvelle position et montré que je pouvais assimiler de nouvelles choses. J’ai reçu des commentaires positifs concernant ma progression. »

NFLPA Collegiate Bowl

De son côté, Kétel Assé a vu de l’action dans les trois dernières séries de la première demie dans une défaite de 30-20 de l’équipe américaine face à la formation nationale. « J’ai participé à trois séries seulement et j’ai fait ce que j’ai pu. En 2e demie, les entraîneurs voulaient tenter un retour et c’est normal, mais je pensais que tout le monde allait être utilisé 50-50 afin de démontrer ce qu’on pouvait faire. Sauf un jeu où j’avais un mauvais angle, j’ai très bien fait. »

Dans la défaite, le botteur montréalais J.J. Molson a réussi ses deux placements et ajouté deux convertis.