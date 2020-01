Une attaque trop puissante

KANSAS CITY | Les Titans ont tellement bien joué leur rôle de tombeurs de géants depuis le début des séries qu’il est tentant de les favoriser. Toutefois, l’attaque des Chiefs atteint son apogée au bon moment et avec tout son arsenal en santé, elle mettra fin au parcours inespéré des rivaux du Tennessee.

Si cette vision se réalise, la ville de Kansas City sera en extase dimanche soir. Après tout, les Chiefs n’ont pas remporté la finale de la conférence américaine et ainsi accédé au Super Bowl depuis 50 ans. Cette fois, ils ont tout le nécessaire pour mettre un baume sur des décennies de souffrance.

Pourquoi cette année plus que l’an passé ? Parce que cette saison, leur défensive est devenue respectable plutôt que médiocre comme l’an dernier. Ça devrait suffire !

Mais d’abord et avant tout, c’est l’attaque explosive, avec des joueurs totalement en confiance, qui conduira les Chiefs au bout de leurs ambitions.

Certains diront pourtant qu’ils n’ont pas été aussi dominants que l’an dernier, lorsque leur attaque faisait rageusement feu sur tout ce qui bouge. Il est vrai que le nombre de points marqués par match est passé d’une moyenne de 35,3 à 28,2, soit un touché de moins à chaque rencontre. Par la passe, la magie de Patrick Mahomes n’a pas opéré au même rythme fulgurant, chutant de 309,7 verges par la passe par partie à 281,2 en l’espace d’un an.

Les canons réunis

Ces données ne tiennent cependant pas compte du fait que Mahomes a raté deux matchs, en plus de jouer sur une jambe pendant une partie de la saison. Il est maintenant en pleine forme, comme il l’a démontré face aux Texans en y allant d’une récolte de 53 verges au sol.

Le porteur Damien Williams a pour sa part raté cinq matchs. Le receveur Tyreek Hill a raté quatre rencontres, tout comme son compère Sammy Watkins.

La guigne des blessures n’a pas épargné non plus la ligne offensive, les partants ayant été contraints de manquer un total de 16 parties.

Voilà que tout ce beau monde est réuni pour une fin d’après-midi de feux d’artifice. Quand les Chiefs misent sur toutes leurs armes au même moment, ils deviennent redoutables. La vitesse de leurs receveurs devrait leur apporter un avantage marqué sur la tertiaire des Titans.

Et Derrick Henry ?

Là où les Titans peuvent ébranler les Chiefs, c’est évidemment avec Derrick Henry. Leur costaud porteur de ballon défoncerait un mur en béton armé par les temps qui courent.

Et même si les Chiefs amènent plus de joueurs autour de la ligne de mêlée pour l’embouteiller, il risque de leur faire payer le prix. Selon NextGen Stats, Henry a fait face à des fronts de huit joueurs ou plus sur 135 de ses courses, soit le nombre le plus élevé à travers la NFL. Résultat ? Il a grugé 729 verges dans un tel contexte, avec 13 touchés. Il n’y a donc pas 1000 façons de le dire, Henry est une bête incontrôlable !

Les Chiefs ne doivent donc pas s’attendre à avoir le même nombre de possessions que la semaine dernière face aux Texans, puisque Henry permettra aux Titans d’écouler beaucoup de temps. Patrick Mahomes et sa bande devront donc optimiser chacune de leurs occasions.

Il sera extrêmement important pour les Chiefs de frapper très tôt dans la rencontre, question de forcer les Titans à jouer du football de rattrapage. S’ils accusent du retard, ils devront se tourner vers le jeu aérien.

Même si Ryan Tannehill a étonné en vivant une renaissance au Tennessee cette saison, c’est par le jeu au sol que les Titans vont vivre ou périr.

Donc, le jeu au sol dominant des Titans ou le jeu aérien symphonique des Chiefs ? Le maestro Mahomes jouera les notes parfaites et enfin, le refrain changera à Kansas City.

SAVIEZ-VOUS QUE...

Titans, Tennessee

Le porteur de ballon Derrick Henry est devenu le premier dans l’histoire des séries à connaître trois matchs de plus de 150 verges au sol sur la route.

Les Titans sont la troisième équipe à battre les équipes classées au premier rang en offensive (Ravens) et en défensive (Patriots) lors des mêmes séries. Les deux équipes précédentes à avoir réussi l’exploit (49ers en 1988 et Patriots en 2004) ont remporté le Super Bowl.

Ryan Tannehill devient le quatrième quart-arrière dans les 15 dernières années à amorcer une finale de conférence après avoir gagné moins de huit matchs en saison régulière. Les trois précédents (Nick Foles en 2017, Peyton Manning en 2015 et Colin Kaepernick en 2012) ont atteint le Super Bowl.

Chiefs, Kansas City

À titre d’entraîneur-chef, la fiche en carrière d’Andy Reid est d’une victoire contre huit défaites face aux Titans. Il a perdu leur unique face-à-face en séries.

En incluant les séries, le quart-arrière Patrick Mahomes compte déjà 18 matchs avec au moins 300 verges par les airs. Après trois saisons, seul Andrew Luck (Colts) avait fait mieux avec 19, mais Mahomes n’a amorcé qu’un match à sa première saison.

Travis Kelce est devenu cette année le premier ailier rapproché de tous les temps à avoir signé une quatrième saison de suite avec au moins 1000 verges de gains.

5 duels à surveiller

Tandis que les Chiefs se retrouvent en finale de la conférence américaine pour une deuxième année de suite à la maison, les Titans voudront gâcher le party à Kansas City en tentant de devenir les premiers depuis les Packers de 2010 à atteindre le Super Bowl à titre d’équipe semée au sixième rang. La force brute des Titans sera opposée à l’explosivité des Chiefs et les deux styles totalement différents rendent cette confrontation imprévisible. Les Titans ont prouvé à deux reprises déjà qu’ils ont tout pour causer des surprises, mais l’arsenal des Chiefs impose le respect. Voici cinq duels à surveiller dans ce duel pour l’obtention d’une place au Super Bowl.

Derrick Henry c. Tyrann Mathieu

Photo d'archives, AFP

Photo d'archives, AFP

Tout a été dit sur la domination monstre de Henry, lui qui a gagné 1273 verges à ses huit derniers matchs. Sur une séquence de huit matchs, il s’agit de la deuxième meilleure performance de l’histoire. Les Chiefs ont accordé 126,8 verges au sol par match cette saison, mais n’ont pas donné plus de 120 verges dans un match depuis la semaine 10... face aux Titans. Le maraudeur Tyrann Mathieu est l’un des joueurs les plus athlétiques et physiques de la défensive des Chiefs. Il sera souvent déployé près de la ligne de mêlée pour tenter de contenir le monstre.

Jurrell Casey c. Patrick Mahomes

Photo d'archives, AFP

Photo d'archives, AFP

L’un des joueurs les plus sous-estimés du circuit est le plaqueur des Titans, Jurrell Casey. Parce qu’il joue dans un système à trois joueurs de ligne défensive, les occasions de sacs du quart se font plus rares, mais il est quand même le type de joueur qui occupe beaucoup d’espace et qui fait exploser la pochette protectrice des quarts-arrières adverses. Il a harassé l’explosif Lamar Jackson avec deux sacs samedi dernier et pourrait se retrouver dans le champ de vision de Patrick Mahomes, qui est toutefois très bien protégé de manière générale. Les Titans ont été 13e cette saison avec 43 sacs.

Taylor Lewan c. Frank Clark

Photo d'archives, AFP

Photo d'archives, AFP

Même si les Titans miseront avant tout sur le jeu au sol, il est fort possible que face à une attaque qui marque autant de points que celle des Chiefs, ils doivent s’en remettre à la passe davantage que dans les dernières semaines. Dans ce contexte, l’ailier défensif Frank Clark, qui a brillé dimanche dernier face aux Texans avec trois sacs, sera à surveiller. Il sera régulièrement opposé à Taylor Lewan. Le bloqueur des Titans ne s’en laisse pas imposer, mais a connu une saison en dents de scie avec plusieurs pénalités. Un défi de taille l’attend.

Logan Ryan c. Tyreek Hill

Photo d'archives, AFP

Photo d'archives, AFP

Les Chiefs ont été les meneurs dans la ligue cette saison avec 18 jeux aériens de 40 verges ou plus. Il n’y a pas plus dangereux que le receveur Tyreek Hill à ce chapitre. Sa vitesse est hors norme. Chez les Titans, il est clair qu’il faudra doubler Hill en couverture. Le demi de coin Logan Ryan, expérimenté et fort de l’une des saisons les plus productives de sa carrière, devrait tenter de le suivre pas à pas, en compagnie de l’un des deux maraudeurs, Kenny Vaccaro et Kevin Byard. Même s’il a raté quatre matchs, Hill a ajouté cinq jeux de plus de 40 verges à sa fiche.

Rashaan Evans c. Damien Williams

Photo d'archives, AFP

Photo d'archives, AFP

Le secondeur intérieur des Titans se révèle comme une force au milieu du terrain à sa deuxième saison. Il a joué un rôle instrumental dans les présentes séries face aux Patriots pour freiner leurs élans à la porte des buts et dans le match suivant pour limiter les élans de Lamar Jackson. Les Chiefs devront être efficaces au sol pour éviter que les Titans aient trop le ballon et qu’ils les martèlent à grands coups de Derrick Henry. Damien Williams sera donc un joueur clé, même s’il n’a connu que deux matchs de 100 verges dans cette saison brisée par les blessures.