Voyage au pays des dinosaures

La Presse nous apprend que le PLQ n’a plus que 20 000 membres.

Il a perdu 60 % de ses membres depuis cinq ans.

Il avait 200 000 adhérents... en 1980.

Le PQ, lui, en avait 47 600 l’an dernier. Il en avait 280 000... en 1981.

Les deux ont été lessivés par une CAQ qui comptait à peine 11 500 membres un an avant sa victoire.

Dépassés

Il y a deux ans, le journaliste Alec Castonguay, de L’Actualité, rapportait que seulement 4 % des Canadiens étaient membres d’un parti politique.

L’âge moyen au PQ, poursuivait-il, est de 61 ans. Plus vieux que moi !

C’est 60 ans au PLQ, 48 chez QS et 44 à la CAQ.

Aujourd’hui, un jeune qui est membre d’un parti se fait regarder bizarrement par les autres, sauf s’ils sont eux-mêmes membres.

Quand vous entrez dans un local électoral pendant une campagne, vous voyez des têtes grises penchées sur des listes de numéros de téléphone, avec une règle en plastique et un crayon à mine.

On faisait pareil en 1950.

Pour le financement, de moins en moins de gens contribuent, donc on leur demande des versements de plus en plus importants. On en voit les conséquences au PLQ.

Désertés, les partis doivent embaucher des firmes pour faire des appels téléphoniques, poser des pancartes et distribuer des dépliants.

Moins il y a de membres, plus ceux qui restent sont convaincus, donc radicaux, donc plus susceptibles d’être déconnectés du monde ordinaire.

Ce n’est pas seulement un phénomène québécois.

En France, en Italie, en Allemagne, en Espagne, les vieux partis sont ébranlés, bousculés, parfois carrément dynamités par des mouvements qui n’existaient pas peu de temps auparavant----.

Certes, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, les vieux partis restent dominants. Mais il se passe clairement quelque chose.

On ne se joint plus à un parti pour réseauter à l’époque des réseaux sociaux.

Les partis diffusent leurs activités sur le web, alors pourquoi y aller ?

Si on s’y joint pour faire avancer des idées, on découvre rapidement que la direction se fout de vos idées. Elle veut votre sueur... et votre chèque.

Serait-ce que les gens sont moins engagés que jadis ?

Non, les associations de toutes sortes sont plus nombreuses que jamais. Qui ne fait pas partie d’une « gang » quelconque ?

Important

Serait-ce que les jeunes, en parti-culier, seraient moins idéalistes et plus individualistes ?

Plus individualistes, oui, moins idéalistes, non.

C’est comme s’ils choisissaient leurs causes à la carte, sur mesure.

Si on se commande notre bouffe, nos émissions, notre transport, on se choisira aussi une cause unique à notre goût : l’environnement, l’homosexualité, l’antiracisme, etc.

On pourrait se foutre de ce déclin des partis, et se dire qu’ils disparaissent comme les dactylos ou les locomotives au charbon.

Mais ce sont encore les partis qui désignent les candidats parmi lesquels nous choisirons nos députés.

Et ce sont encore les partis qui choisissent celui qui, s’il gagne ensuite, dirigera le gouvernement.

Que faire ? Personne ne le sait.