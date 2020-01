Australie: Denis Shapovalov plie bagages au premier tour

Le Canadien Denis Shapovalov a été surpris au premier tour des Internationaux de l’Australie par le Hongrois Marton Fucsovics, qui l’a emporté en quatre manches, dimanche, à Melbourne.

Fucsovics, le 67e joueur mondial, a battu son jeune adversaire grâce à des manches de 6-3, 6-7(7), 6-1 et 7-6(3).

Shapovalov (13e) a compris que son compétiteur de 27 ans ne se laisserait pas faire lorsque celui-ci a pris la tête grâce à une première manche dominante. Le second set a été beaucoup serré et les deux joueurs ont dû être départagés au bris d’égalité, tout comme lors de la manche ultime. Ces deux sets ont d’ailleurs duré respectivement 62 et 56 minutes.

Le tennisman de 20 ans s’est tiré dans le pied en subissant pas moins de 62 fautes directes, presque deux fois plus que son adversaire. Au bris d’égalité de la quatrième manche, le match s’est terminé lorsque «Shapo» a envoyé une énième balle dans le filet.

Le Canadien ne s’est pas aidé en ne convertissant qu’une seule des sept balles de bris de service que lui a offert Fucsovics. Celui-ci a été beaucoup plus efficace à ce niveau, brisant son opposant six fois en 11 tentatives.

Au second tour, Fucsovics se mesurera au vainqueur du duel entre l’Italien Jannik Sinner et l’Australien Max Purcell.