C’est arrivé la semaine du 19 janvier

19 JANVIER 1649

L’un des premiers bourreaux de Nouvelle-France, lui-même un repris de justice, fait son premier office à Québec sur une jeune fille de 16 ans, trouvée coupable de vol.

20 JANVIER 1923

Photo d'archives, juillet 1926, Archives de la Ville de Montréal, VM117-Y-1-P1612.

Les Chemins de fer nationaux du Canada sont consolidés sous l’appellation Canadien National. Cette société, créée en 1919, acquiert en 1923 la compagnie du Grand Tronc (Grand Trunk Railway). Elle avait acquis auparavant d’autres compagnies ferroviaires, comme l’Intercolonial ou le National transcontinental. En effet, le CN, comme on l’appellera, détient dès cette époque l’un des plus grands réseaux de chemins de fer en Amérique du Nord et compte 99 000 employés dans les années 1920. La société développera aussi des voies secondaires pour desservir des localités plus petites. La société d’État du Canadien National est achetée par des intérêts privés en 1995.

21 JANVIER 1793

L’assemblée du Bas-Canada adopte l’une de ses premières motions. Celle-ci permet que les débats et les discussions se déroulent en français et anglais sans préséance.

22 JANVIER 1901

Photo d'archives, vers 1890, Archives de la Ville de Montréal, VM094-Y-1-17-D1692.

Décès de la reine Victoria, à 82 ans, après presque 64 ans de règne. Elle est l’un des souverains britanniques les plus importants, notamment en ce qui concerne l’histoire du Canada. Souhaitant ardemment valoriser son Empire, elle est en faveur de la Confédération de 1867 et choisira même l’emplacement de la capitale, Bytown, future Ottawa. Elle lancera plusieurs modes et son goût est influent. En architecture, les édifices construits sous son règne sont qualifiés de « victoriens ». Pour exemples montréalais, on retient notamment l’Université McGill et l’hôpital Royal Victoria. Le pont Victoria est aussi nommé en son honneur et inauguré, en 1860, par son fils, le prince de Galles.

23 JANVIER 1974

Un incendie se déclare dans le métro de Montréal, entre les stations Beaubien et Rosemont. Des centaines de personnes sont évacuées, mais, miraculeusement, on ne déplore aucun blessé.

24 JANVIER 1848

Les réformistes de Robert Baldwin et Louis-Hippolyte Lafontaine remportent les élections du Canada-Ouest et Est. Leur victoire mène à l’établissement du gouvernement responsable au Canada, en mars suivant.

25 JANVIER 1627

On inhume à Québec le premier colon canadien, compagnon des premiers voyages de Samuel de Champlain, l’apothicaire parisien Louis Hébert.