Du renfort pour les Blue Jackets

Les Blue Jackets de Columbus ont retiré le nom de l’attaquant Oliver Bjorkstrand de la liste des blessés, dimanche matin.

Ce dernier était absent des patinoires de la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis le 21 décembre, lui qui souffrait d’une blessure aux côtes.

L’ailier droit de 24 ans connait une excellente saison en 2019-2020. Il a amassé 12 buts et 11 mentions d’aide pour 23 points en 36 rencontres. Avant sa blessure, il menait les Blue Jackets pour les buts marqués, les filets gagnants (trois), les matchs avec plus d’un point (huit) et les tirs au but (122).

Afin de faire de la place à Bjorkstrand dans la formation, l’équipe de l’Ohio a renvoyé l’attaquant Kevin Stenlund aux Monsters de Cleveland dans la ligue américaine. En 17 matchs dans la LNH cette saison, le Suédois de 23 ans a touché la cible quatre fois et fourni deux aides pour six points.

Les Blue Jackets, qui sont au cœur d’une série de quatre victoires, se mesureront aux Rangers, dimanche, à New York.