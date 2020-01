Le secret du maintien du poids

En ce début d’année, plusieurs entament une démarche de perte de poids. Pourtant, pour la majorité, il ne suffira que de quelques mois pour reprendre le poids perdu. Jusqu’à ce que la motivation revienne et qu’un nouveau cycle de yoyo se reproduise. Et si cette fois était la bonne ? J’ai demandé à trois personnes qui ont non seulement réussi leur perte de poids, mais qui le maintiennent depuis des années, le secret de leur réussite. Cap sur les meilleures astuces de Cindy, Éric et Ghislain.

Cindy Gilbert

Cindy n’a pas toujours été aussi en forme, elle traînait un 60 livres de trop pendant des années. Délaissant la technique policière pour se concentrer à sa nouvelle passion, l’activité physique, elle est devenue kinésiologue et entrepreneure. Elle aide aujourd’hui des centaines de personnes via sa plateforme Active ta Vie à intégrer l’activité physique dans leur quotidien.

Ses meilleures astuces

Apporter des modifications dans nos habitudes de vie qu’on pourra maintenir à long terme. Se permettre des petits plaisirs de la vie sans culpabilité. Apprendre à aimer cuisiner. Trouver des activités physiques qui nous stimulent. Se fixer de nouveaux objectifs. Cibler uniquement un chiffre sur la balance peut être démotivant. S’inscrire à un défi course, découvrir de nouveaux lieux de marche, etc., sont des objectifs plus sains. Servir le repas dans une plus petite assiette pour avoir l’impression que l’assiette est bien remplie. Manger plus lentement, afin de ressentir les signaux de satiété.

Éric Pontbriand

Éric a fait partie de l’émission Maigrir pour Gagner, animée par Chantal Lacroix. Durant l’émission, il a perdu 130 livres qu’il maintient depuis. Désirant à son tour motiver les gens à bouger davantage et mieux manger, il fait partie de l’équipe du programme de remise en forme SOS Santé.

Ses meilleures astuces

Adopter des habitudes à long terme et ne pas tomber dans un régime restrictif. Se donner des défis stimulants qui aident à la motivation (courir 1 km de plus, doubler ses portions de légumes, etc.). Distinguer la faim réelle de la faim émotionnelle. Aller à la rencontre de soi-même une fois par mois, analyser les bons coups et les choses à améliorer et se donner de nouveaux objectifs. Changer ses pensées, une mauvaise journée n’est pas une mauvaise semaine. Préparer ses crudités, ses fruits et ses collations le week-end. Prendre du temps pour soi chaque jour.

Ghislain Goulet

Marathonien, Ghislain a dû cesser la course à la suite d’une blessure au genou. Affecté par cette nouvelle, il a pris considérablement de poids avec de mauvaises habitudes alimentaires et une activité physique réduite au minimum. C’est après une visite chez le médecin qu’il a compris qu’il mettait sa santé en jeu. Avec un prédiabète et une hypercholestérolémie, il était temps qu’il révise ses habitudes de vie. Depuis, il a consulté une nutritionniste et a perdu plus de 50 livres.

