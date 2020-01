LPGA : Brooke M. Henderson termine quatrième

La Canadienne Brooke M. Henderson a complété la dernière ronde du tournoi des Champions de Diamond Resorts avec force, ce qui lui a permis de prendre le quatrième rang de la compétition, dimanche, en Floride.

Ce sont notamment ses quatre oiselets sur son neuf de retour qui ont permis à l’athlète de 22 ans de partager son rang avec la Sud-Coréenne Mi Jung Hur.

Lors de sa quatrième ronde, Henderson aura retranché une frappe sur six trous et commis deux bogueys. Elle a remis une carte de 67 (-4), ce qui a porté son cumulatif à 272 (-12), ce qui représente un seul coup de plus que le trio de meneuses qui ont dû en découdre en prolongation.

D’ailleurs, il faudra attendre à lundi matin pour connaître la gagnante, puisque la Mexicaine Gaby Lopez et la Japonaise Nasa Hataoka n’ont pas été capables de se défaire l’une de l’autre après cinq trous supplémentaires.

Les deux femmes avaient préalablement largué la Sud-Coréenne Inbee Park au troisième trou de prolongation.