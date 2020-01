Montagnes russes pour Ryan Hunter avec les Chiefs

KANSAS CITY | C’est tout un tour de manège que le joueur de ligne offensive ontarien Ryan Hunter a vécu à sa deuxième saison avec les Chiefs.

• À lire aussi: Le moment d’une vie pour Duvernay-Tardif

Après avoir passé sa saison recrue sur l’équipe de réserve, il a obtenu une promotion au sein de l’alignement régulier de 53 joueurs pour amorcer la campagne cet automne.

Mieux encore, dès la troisième semaine d’activités, le joueur dont les parents sont originaires de Témiscaming a fait partie des 46 joueurs qui ont le privilège d’enfiler l’uniforme les jours de match.

Il a même été appelé à jouer 14 jeux comme garde à la semaine 5 face aux Colts, mais la suite des événements n’a pas tourné en sa faveur.

«J’ai eu la chance de jouer contre les Colts, mais ça ne s’est vraiment pas passé comme je l’espérais. J’ai été libéré après le match, mais heureusement, les Chiefs m’ont ensuite ramené sur l’équipe de réserve le lendemain. Ça m’a démontré qu’ils croyaient encore en moi», a expliqué Hunter.

De retour sur l’alignement

Le joueur dont les droits appartiennent aux Argonauts de Toronto dans la Ligue canadienne est passé par toute la gamme des émotions lorsqu’il a été libéré, puis ramené sur l’équipe de réserve le lendemain.

«Quand je suis revenu, je ne me sentais pas moi-même et je me posais des tas de questions. Après cette période, je me suis dit que je ne pouvais que travailler sur mon jeu et j’ai repris confiance. Je suis redevenu plus actif lors des rencontres et des entraînements. Tu dois continuer d’avancer», a-t-il confié.

Et avant la rencontre éliminatoire de la semaine dernière face aux Texans, la balade en montagnes russes s’est poursuivie de manière plus agréable quand Hunter a appris que les Chiefs lui avaient refait un place sur l’alignement régulier de 53 joueurs.

«C’était toute une sensation quand ils m’ont annoncé ça. Je suis content de voir qu’ils comprennent que je suis encore un jeune joueur qui continue son développement.

«Je ne m’attendais plus à ce que ça arrive et j’étais très excité quand j’ai eu la nouvelle. Je me dis que ce n’est que le début, un pas dans la bonne direction», a dit le sympathique colosse parfaitement bilingue.

Hunter n’a pas eu l’opportunité de faire partie des joueurs actifs lors des deux dernières semaines, mais il croit que le bagage accumulé cette saison lui servira pour l’an prochain.

«J’ai appris du fait de voir de l’action dans un match de saison régulière. Ça m’a vraiment permis de constater la vitesse du jeu et c’est de l’expérience en banque pour la saison prochaine. J’espère pouvoir être encore ici l’an prochain pour prouver que ce n’était qu’une mauvaise performance et que ce n’est pas mon niveau de jeu habituel.»