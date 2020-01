Où skier gratuitement?

Saviez-vous que plusieurs sites enchanteurs accueillent gratuitement les fondeurs qui n’attendaient que l’arrivée de la neige pour prendre d’assaut les sentiers ? Préparez votre thermos de chocolat chaud, fartez vos skis, chaussez vos bottes et empoignez vos bâtons, car il y en a certainement un près de chez vous.

Domaine de Maizerets

Photo courtoisie, SDM

Le Domaine de Maizerets, cette destination plein air de Limoilou voisine du centre-ville de Québec, s’apparente à une bouffée d’air frais. Ses richesses naturelles, son héritage patrimonial et son histoire peuvent être découverts en faisant glisser ses skis de fond le long des cinq pistes destinées aux skieurs aguerris tout comme aux débutants, totalisant 11 kilomètres. Les plus sportifs choisiront peut-être ensuite de chausser leurs patins pour s’élancer sur la patinoire ou de troquer leurs skis pour des raquettes afin de parcourir les 7 km de sentiers multifonctionnels. Pour plus d’informations : www.domainemaizerets.com

Club de ski de fond Les Pionniers de Breakeyville

Photo courtoisie, Club de ski

Entièrement opéré par des bénévoles, le Club de ski de fond Les Pionniers de Breakeyville (CSFPB) offre cette année près de 12 km de sentiers familiaux aux fondeurs. Sillonnant la forêt, longeant un ruisseau, traversant une rivière, bordant un golf, croisant une tourbière, voisinant des rues résidentielles... les pistes se faufilent à travers différents paysages. Avant de chausser ses skis, il est important de s’inscrire comme membre du CSFPB, car ce sont ces inscriptions qui justifient la subvention, la seule source de revenus du Club, qui permet aux skieurs de pratiquer leur sport favori gratuitement. Pour s’inscrire et obtenir plus d’informations : www.skibreakeyville.com

Domaine Taschereau – Parc nature

Photo courtoisie, Mathieu Dupuis

Les amants de la nature découvriront avec émerveillement le vaste espace naturel de 53 hectares blotti au creux de la vallée de la Chaudière, à Sainte-Marie, en Beauce, qu’est le Domaine Taschereau. Doté d’un réseau de sentiers de ski de fond (7 km), de marche nordique (4 km) et de raquette (3 km), ce site abritant notamment des marais, un ruisseau, un marécage et une sapinière motivera petits et grands à demeurer actifs cet hiver. Pour plus d’informations : www.domainetaschereau.com

Parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles

Photo courtoisie, Ville de Québec

Entre le parc d’Iberville et la passerelle de l’Aqueduc, de chaque côté de la rivière, la piste de ski de fond du parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles s’étend sur 8,6 km et offre de magnifiques points de vue sur la ville de Québec. D’ailleurs, puisque le niveau de difficulté de la piste est plutôt facile, les skieurs peuvent s’offrir une randonnée contemplative, se laissant charmer par la beauté du paysage à la fois naturel et urbain. C’est un rendez-vous au Site des sports d’hiver de la Pointe-aux-Lièvres pour entamer votre randonnée. Pour plus d’informations : www.societerivierestcharles.qc.ca

Parc des Champs-de-Bataille

Photo courtoisie, Ville de Québec

Que vous soyez adepte du ski de fond classique ou que vous préfériez le pas de patin, les plaines d’Abraham deviendront votre terrain de jeux cet hiver, avec ses 13,9 km de pistes pour débutants, intermédiaires et experts. Entre la ville et le fleuve, découvrez ce site rempli d’histoire tout en gardant la forme. Une salle de fartage et deux relais chauffés sont mis à la disposition des skieurs. Pour informations : www.ccbn-nbc.gc.ca/fr/

Et plus encore...

Photo courtoisie, Ville de Québec

D’autres sites sont accessibles sans frais sur le territoire de Chaudière-Appalaches, notamment un tronçon de la piste cyclable (5,6 km) située entre le parc des Sept-Chutes et le garage municipal à Saint-Georges, les sentiers de ski de fond de Saint-Elzéar (9 km), le réseau du Domaine de Gaspé (11 km), situé près du fleuve à Saint-Jean-Port-Joli, et le Club de ski de fond de Ville-Guay à Lévis (12 km - contribution volontaire de 2 $). À Québec, le parc Chauveau (8 km), le boisé des Compagnons-de-Cartier (2 km), le Centre de plein air de Beauport (20 km - stationnement payant), le Centre de ski de fond de Cap-Rouge (12 km) et le Club de golf Lorette (4,5 km) accueillent aussi les skieurs gratuitement.