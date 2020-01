Photos souvenirs: Daniel Boucher

Reconnu

Photo d'archives

Août 2000. Daniel recevait­­­ le prix Félix-­Leclerc de la chanson, aux Francofolies de Montréal (aux côtés de Mara Tremblay et Rachel Dubois). Une grande année que l’an 2000 pour le jeune homme natif du quartier Hochelaga-Maisonneuve, qui avait quitté ses études en génie pour se consacrer à la musique, roulé sa bosse au sein de plusieurs formations et participé à de prestigieux concours, dont le Festival de Petite-Vallée, qu’il remportait en 1997.

Au top

Photo d'archives

À l’été 2001, Daniel Boucher, sur la scène du Spectrum, dans le cadre des Francofolies de Montréal. Au début des années 2000, le chanteur était de tous les grands événements et sa popularité ne cessait de grandir. Cette année-là, il entreprenait notamment une tournée en trio qui le mena aux quatre coins du Québec, avant de poursuivre sa tournée solo Dix mille matins.

Animateur et révélation

Photo d'archives

Il y a près de vingt ans, à l’automne 2001, Daniel Boucher, 30 ans, animait l’émission En route vers le gala de l’ADISQ, diffusée à Radio-Canada. Il présentait alors plusieurs nouveaux venus en nomination, notamment Les Cowboys fringants et Stefie Shock. Lors du gala télévisé, l’auteur-compositeur remportait lui-même plusieurs Félix, dont celui de Révélation de l’année et Auteur-compositeur de l’année.

La Désise

Photo d'archives

Juillet 2003, près de 100 000 personnes rue Sainte-Catherine pour voir et entendre Daniel Boucher, Kevin Parent et Éric Lapointe s’échanger leurs chansons. Ce spectacle unique, Le vent, la mer, le roc, mis en scène par Patrick Huard, marquait les 15 ans des FrancoFolies de Montréal. Ce soir-là, Boucher avait chanté son cri de ralliement Ma gang de malades - Vous êtes donc où ? sur le toit du MAC, alors que la gigantesque foule lui répondait.

Chez Nous

Photo d'archives

Au mois de juin 2001, Daniel Boucher convoquait une conférence de presse à la suite d’une controverse autour de sa chanson Chez Nous, créée à la demande du Mouvement national des Québécois, pour les écoles. Or, un professeur avait refusé de l’enseigner dans son cours de français, estimant le texte « peu exemplaire ». Finalement, la chanson prit son envol au show de la Saint-Jean.

► Daniel Boucher vient de lancer un nouvel album pour souligner ses 20 ans de carrière, Vingt ans d’une pas pire épopée. On y retrouve huit de ses grands succès, depuis la parution de son premier album Dix mille matins.

► Cet album compilation compte notamment La désise, son premier succès populaire, qui a lancé sa carrière en jouant à la radio, même si la pièce dure près de 5 minutes et commence par les mots Je suis un crotté... On y retrouve aussi Boules à mites, Chez nous et La Patente, pièce-titre de son deuxième album.

► L’auteur-compositeur-interprète prépare un spectacle qu’il compte présenter dans les festivals au cours de la belle saison. Il revisitera les titres de l’album Dix mille matins ainsi que ses plus grands succès.