Steph Curry de retour en mars seulement?

Le joueur vedette des Warriors de Golden State Stephen Curry aimerait faire son retour tant attendu sur les parquets de la NBA le 1er mars, selon ce que rapportait le site internet The Athletic dimanche.

Curry est à l’écart du jeu en raison d’une fracture à la main gauche. Cette saison, il a raté pas moins de 40 matchs des siens, n’en disputant que quatre. Sans lui, la formation californienne croupie en dernière place du classement de la meilleure ligue de basketball au monde, avec une fiche peu reluisante de 10-34.

Toujours selon The Athletic, le meneur de 31 ans ne porte plus d’attelle à la main et il a semblé à l’aise lors des entraînements. S’il revenait effectivement au début du mois de mars, il resterait 22 rencontres à Curry pour tenter de remonter le moral de son équipe.

L’expert des tirs de trois points montre une moyenne de 20,3 points par match en 2019-2020, mais a réussi seulement 24,3 % de ses lancers du centre-ville, le plus bas taux d’efficacité de sa carrière.